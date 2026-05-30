“설 줄이 없는데 어떻게 서요”…이준석, ‘새치기 의혹’ 법적조치 예고

이준석 개혁신당 대표는 6·3 지방선거 사전투표 첫날 제기된 ‘새치기 논란’과 관련해 해 의도적으로 선거에 영향을 주려는 선동이라고 판단, 법적 조치를 예고했다.

이준석 개혁신당 총괄선대위원장이 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 오전 경기 화성시 동탄구 동탄9동 행정복지센터 사전투표소에서 투표를 하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스

이 대표는 30일 자신의 페이스북을 통해 “어젯밤 사이에 허위 사실을 유포하던 많은 계정이 조용히 삭제 후 사라졌지만, 선거에 영향을 주는 행위인 만큼 아무 말 없이 계정을 삭제한 이들까지 모두 선거범죄로 신고하겠다”고 밝혔다.

이번 논란은 사전투표 첫날인 지난 29일 경기 화성시 동탄9동 행정복지센터에서 이 대표가 투표하는 모습이 담긴 영상이 온라인에 확산되면서 시작됐다.

영상에는 이 대표가 현장 직원의 안내를 받아 투표 장소로 들어가자 한 시민이 “왜 줄을 안 보고 그렇게 해주는 거냐”는 취지로 항의하는 장면이 담겼다. 이에 이 대표는 어리둥절한 표정을 보였다.

하지만 이는 해당 시민이 줄이 있는 것으로 착각한 해프닝으로 상황은 정리됐다.

이와 관련해 이 대표는 전날 페이스북에 “줄이라는 것이 애초에 없었고, 현장 직원이 줄이 없으니 바로 ‘F번 기계로 가세요’라고 해서 간 것”이라며 “사전투표 용지 배부 기기 앞에 사람이 없고 다 비어 있었다”고 설명했다. 이어 “항의한 분은 줄이 없는데 줄이 있는 것으로 착각해 투표사무원 뒤에 따로 서 있었던 것”이라고 덧붙였다.

그는 ‘설 줄이 없는데 어떻게 서요’라는 제목의 반박 영상을 올리기도 했다.

이 대표는 “사실관계를 왜곡해서 퍼뜨리는 행위에 대해 공직선거법으로 신고하겠다”며 “합의도 선처도 없이 하나하나 모두 경찰서로 보내겠다”고 강조했다.

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