100kg 이석훈, 데뷔 직전 64kg까지 감량… "안 좋은 것들은 다 얻어"

이석훈이 데뷔 당시 급격하게 살을 뺀 이유를 공개했다.
지난 29일 방송된 KBS 2TV ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 이석훈이 출연했다.
이석훈은 ‘고막남친’ MC가 된 후 다이어트부터 스타일링까지 변한 성시경에게 당황했다. 이석훈은 “사실 너무 떨린다”며 “항상 이 자리, 이 무대가 굉장히 떨린다. 이 무대에만 서면 더 긴장하게 되고 더 잘하고 싶다. 그러다 보니 춤도 추게 된다. ‘나야 나’ 무대 역사가 여기서 시작됐다”고 말했다.
이어 그는 다이어트의 역사를 풀어놓았다. 이석훈은 “제가 제일 파이팅 할 때 몸무게가 100kg였다”라며 “대학교 1학년 때까지 그 몸이었다”고 말했다. 성시경은 “저도 삼수할 때 100kg였다. 살면서 세 자리 몸무게를 찍어본 사람은 많이 없다”라고 공감했다.
이석훈은 “원래 99kg였는데 친구들이 어설프다고 100kg 한 번 찍자고 해서 한 번 찍어줬다”라고 전해 웃음을 자아냈다.
성시경은 “다이어트가 어떤 포인트에서 시작됐나”라고 물었다. 이석훈은 “데뷔하기 두 달 전에 80kg대였는데 대표님이 저 보시고 살을 빼자고 하셨다. 64kg으로 데뷔했다”라며 총 36kg을 빼고 데뷔했다고 밝혔다.
이석훈은 “근데 하게 되더라. 원래 대표님은 75kg 정도까지 빼라고 했는데 ‘내가 이 정도 할 수 있는 사람이다’라는 걸 보여드리고 싶었다’”고 당시를 떠올렸다.
이석훈은 “하루 세 끼를 먹는데 방울토마토 한 줌, 달걀 두 개, 작은 고구마 한 개. 샐러드 하나가 한 끼였다”며 “그렇게 먹으니 한 달에 15kg이 빠졌다”고 말했다.
그런데 극단적인 후유증도 찾아왔다. 이석훈은 “그렇게 먹으니까 신장 나빠지고 주름 생기고, 안 좋은 건 다 얻게 됐다”며 “그렇게 하지 마시라. 드시면서 헬스를 하셔야 한다. 근력 운동을 무조건 하셔야 한다”고 전했다.
이어 “어린 친구들이 잠깐 굶고 빼는 건 확 빠지고, 확 찐다. 우리 나잇대에 안 먹고 다이어트를 하면 기초대사량이 떨어져서 살이 더 찌는 몸으로 변한다. 항상 밥을 세 끼 잘 드시고 근력 운동하시면 그래도 근육을 지킬 수 있다”라고 건강한 다이어트의 중요성을 거듭 강조했다.
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