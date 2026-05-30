정청래 “주식계좌 보며 흐뭇한 분들, 1번에 투표해달라”

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 “코스피가 상승해서 주식 계좌에서 이익을 보시거나 주식계좌를 보면서 마음이 흐뭇하신 분들이 계신다면 민주당 기호 1번에게 투표해 주시기를 바란다”고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선거대책위원장이 29일 오전 서울 중구 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 사무실에서 열린 서울 현장 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

정 위원장은 사전투표 첫날인 지난 29일 서울 중구의 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 “이재명 대통령을 지지하신다면 민주당 후보에게 투표해 주시라”며 이같이 말했다.

그는 “장사하는 우리 상인들 그리고 사장님들, 윤석열 정권 생각 한번 해 보시라. 너무나 괴롭지 않았느냐”라며 “그래도 지금은 희망을 갖고 장사를 할 수 있게 되지 않았느냐”라고 했다.

이어 “모든 것이 다 국민들 덕분이고 민생을 살피는 이 대통령의 높은 업적(덕분)"이라며 "일 잘하기로는 정말 전무후무한 최고의 정부”라고 강조했다.

30일 중앙선거관리위원회에 따르면 제 9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 이날 오전 9시 현재 투표율은 13.35%로 집계됐다. 전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만9908명 가운데 595만9952명이 투표를 마쳤다.

이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(11.81%)과 비교해 1.54%포인트 높은 수치다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(25.32%)이고 전북(22.08%), 강원(16.38%), 광주(16.20%) 등이 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 10.37%를 기록한 대구였다. 이어 경기(11.40%), 인천(11.81%), 부산(12.11%) 등 순이었다. 서울 지역 투표율은 12.89%를 기록했다.

29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다.

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