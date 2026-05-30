서소문 고가 철거 완료…나흘 만에 경의선 전동열차 운행 재개

경의선 열차 운행이 재개됐다. 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 멈춘 지 나흘만이다.

서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 운행에 차질을 빚었던 경의선 등 열차 운행이 재개된 30일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거현장을 열차가 통과하고 있다. 뉴시스

30일 한국철도공사(코레일)는 경의선 서울~문산 구간 전동열차가 이날 오전 6시부로 정상운행한다고 밝혔다.

코레일에 따르면 승객을 태우고 경의선을 지나는 첫 차(KTX 405호)가 이날 오전 6시 정각에 경기 고양시 행신역을 출발했다. 이 열차는 이날 오전 6시 18분쯤 서소문 일대 구간을 안전하게 통과해 약 2분 뒤 서울역에 도착했다.

철도당국은 서울시에서 서소문 철거 공사를 마침에 따라 전철주 철거·신설과 전차선 가선, 케이블 포설 및 신호 설비 설치, 궤도 손상 여부 확인과 선로 점검 등 철도 시설물을 밤샘 복구하는 한편 작업차량(모터카)과 열차 시운전 등 안전 점검을 진행했다.

이후 차량 점검과 정비를 마친 열차들까지 투입되면 31일부터는 모든 열차 운행이 정상화할 것으로 코레일은 내다봤다.

코레일은 수도권 광역철도가 전체적으로 정상 운행 중이라면서 강릉·중앙선 KTX-이음 서울∼청량리역 구간도 정상 운행을 시작했다고 공지했다.

열차 운행률도 회복세다. 이날 전체 열차 운행 횟수는 643회로, 평소 758회에서 115회 중지된다. 운행률은 84.8%다. KTX와 KTX-이음 등 고속열차는 397회에서 341회로 56회 운행 중지된다. 운행률은 85.9%다. 또 ITX-새마을·마음과 무궁화호 등 일반 열차는 361회에서 302회로 59회 중지돼, 운행률이 83.7%를 보일 전망이다.

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