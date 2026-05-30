"아내 건강이 더 중요"…조정석, 거미 위해 셋째 포기했다

조정석과 거미 부부가 둘째 딸에 대한 이야기를 나누며 셋째에 대한 가능성을 언급했다. 유튜브 채널 '채널 조정석' 영상 캡처

조정석과 거미 부부가 둘째 딸에 대한 이야기를 나누며 셋째에 대한 가능성을 언급했다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘채널 조정석’에는 ‘첫 게스트 거미 , 집 얘기부터 듀엣까지 다 털어놨습니다’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 조정석과 거미가 함께 이야기를 나누며 화기애애한 시간을 보내는 모습이 담겼다.

둘째를 낳고 애달픔이 두 배가 된 거미. 유튜브 채널 '채널 조정석' 영상 캡처

두 사람은 최근 둘째 딸을 출산한 것에 대해 자연스럽게 육아 얘기를 나눴다. 거미는 “너무 행복하고 좋다”면서도 “힘든 것도 있다. 애달픔이 두 배가 됐다”고 말했다.

조정석은 아내의 모성애에 대해 “정말 사랑이 차고 넘친다. 제가 생각하기에 보통 이상의 그 이상이다. 여러분이 생각하는 그 이상일 것”이라며 “첫째 때도 그렇고 둘째 때도 그랬는데 ‘와 이런 엄마가 있을까?’ 싶을 정도다. 애가 보고 싶어서 울기도 한다”며 거미가 대단하다고 말했다.

셋째는 안 될 것 같다고 이야기하는 조정석. 유튜브 채널 '채널 조정석' 영상 캡처

셋째 계획에 대한 이야기도 나왔는데, 거미는 “주변에서 둘째를 낳자마자 셋째를 추천하시거나 물어보시는 분들이 많았는데 남편이 먼저 ‘셋째는 우리를 위해 안 될 것 같다’고 얘기하더라”고 전했다.

조정석은 “진지하게 얘기하면 이 부분은 아이들도 중요하지만 와이프의 건강이 더 중요하다는 생각이 어느 순간 들더라. 둘째를 낳고 회복하는 과정을 보니까 제가 몸을 아내와 바꾸고 싶다는 생각이 들 정도로 안쓰러웠다”고 말했다.

아내의 힘듦에 공감하는 조정석. 유튜브 채널 '채널 조정석' 영상 캡처

이어 “그래서 셋째는 생각도 안 들었다. 오로지 거미 씨를 위해서다. 여자가 힘들다. 제가 듣기론 한 번 출산할 때 교통사고를 한 번 당한 것 같이 몸이 망가진다”고 공감하는 모습을 보였다.

한편, 조정석은 가수 거미와 2018년 결혼해, 2020년 첫째 딸 조예원 양을 얻었으며, 지난 1월 둘째 딸 조아연 양을 품에 안았다.

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