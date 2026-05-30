주말 전국 맑고 낮 최고 32도 더위…강한 자외선 주의

5월 마지막 주말인 30일 전국이 대체로 맑고 더운 날씨가 이어지겠다.



기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역에서 낮 기온과 최고 체감온도가 올라 덥겠다.



이날 오전 7시 기준 주요 도시 기온은 서울 17.1도, 인천 16.9도, 대전 16.8도, 광주 16.1도, 울산 20.4도, 부산 21.1도, 제주 19.2도 등이다.

초여름 날씨를 보인 29일 서울 종로구 광화문광장 바닥분수에서 외국인 가족들이 즐거운 시간을 보내고 있다.

햇볕에 의해 낮 기온이 오르고, 남서풍이 유입되면서 기온이 더 올라 이날 경상권을 중심으로는 낮 기온이 30도 이상으로 평년과 비슷하거나 높겠다.



이날 낮 최고기온은 전국에서 26∼32도로 예보됐다.



최고 체감온도는 최고 기온과 비슷하거나 조금 낮겠다. 특히 일부 경상권과 강원동해안, 전남 해안을 중심으로는 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠다.



자외선도 강하겠다.



낮 시간대 전국 자외선 지수가 '매우 높음'까지 오르겠다. 특히 전남, 경남, 제주 일부 지역은 자외선 지수가 가장 높은 단계인 '위험'까지 오르겠다.



높은 온도와 강한 햇볕으로 건강 관리에 유의해야 한다.



미세먼지 농도는 전국이 '좋음'에서 '보통' 수준을 나타내겠다.



강원 산지와 동해안에는 일요일인 31일 오전까지 순간 풍속 시속 55㎞ 안팎(산지 시속 70㎞ 안팎)의 강한 바람이 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.



31일도 전국 대부분 지역이 대체로 맑고 더운 날씨가 이어지겠다.



31일 아침 최저기온은 13∼22도, 낮 최고기온은 27∼33도로 예보됐다.

<연합>

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