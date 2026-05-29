뉴욕증시, 美·이란 종전 합의 기대감에 상승 출발

뉴욕증시의 3대 주가지수가 미국과 이란의 종전 합의 기대감에 상승 출발했다.

29일(현지시각) 오전 9시 34분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 127.59포인트(0.25%) 오른 50,796.56을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 16.84포인트(0.22%) 상승한 7,580.47, 나스닥 종합지수는 전장보다 49.64포인트(0.18%) 상승한 26,967.11을 가리켰다.

뉴욕증권거래소의 트레이더. AFP연합

미국과 이란의 종전 합의가 마무리 단계에 진입했다는 기대감은 증시 상승재료로 작용했다. 전날 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)가 도널드 트럼프 미국 대통령의 서명만 남겨두고 있다고 전했다.

영국 일간 가디언지도 미국과 이란이 MOU 협의를 실무차원에서 마무리 치었으며 도널드 트럼프 대통령이 초안을 동맹에 회람하고 있다고 보도했다. 매체는 트럼프 대통령이 이스라엘 등과 MOU 초안을 공유했다고 전했다.

다만 이란 반관영 매체인 타스님 통신은 이날 MOU에 담길 문안이 확정되지 않았다고 지적했다. 타스님 통신은 “지금까지 서방 언론들이 원문 내용의 일부라고 보도한 문안들은 정확성이 결여돼 있다”면서 “잠재적인 MOU 문안은 지난 며칠 동안 일부 변경이 이뤄졌다”고 설명했다.

이란의 대미 종전 협상단 대표인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 이날 자신의 엑스 계정에 “우리는 대화가 아니라 미사일로 양보를 쟁취하며 협상에서는 단지 이런 사실을 (미국에) 이해시킬 뿐”이라는 글을 올리기도 했다.

이어 “보장이나 말은 전혀 믿지 않고 오직 행동만이 기준”이라며 “상대가 상응한 조치를 하기 전에는 어떤 조치도 먼저 이행하지 않겠다”고 했다. 그러면서 “모름지기 합의의 승자는 그 합의 다음날부터 전쟁에 더 잘 대비하는 자였다”고 강조했다.

미국과 이란 간 종전을 위한 양해각서(MOU) 체결이 임박했다는 보도와 언급이 잇따르는 가운데 협상단 대표로서 국익을 양보하지 않겠다는 ‘다짐’을 다시 내비친 셈이다.

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