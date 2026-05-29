서소문 고가, 사고 사흘 만에 철거 완료…경의선 30일 재개

붕괴 사고로 6명의 사상자를 낸 서울 서소문 고가차도의 주요 부분 철거가 29일 완료됐다. 사고로 중단됐던 경의선 열차 운행은 30일 첫차부터 재개될 예정이다.

29일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고현장에서 긴급 철거작업이 진행되고 있다. 뉴스1

서울시는 “이날 0시부터 진행한 서소문 고가 상부 구조물에 대한 긴급 철거 공사를 오후 9시 40분께 모두 완료했다”고 밝혔다. 지난 26일 오후 2시 33분쯤 사고가 발생한 뒤 약 79시간 만이다.

철거된 구조물은 상부 슬래브(판)와 이를 지지하던 거더와 빔 등이다. 붕괴 위험이 상대적으로 낮은 기둥은 향후 10일 이내에 열차 운행을 방해하지 않는 방법으로 철거할 예정이다.

다만 아직 모든 작업이 끝난 것은 아니다. 국가철도공단은 경의선 열차 운행을 위해 밤새 전차 선로 작업을 진행할 예정이며, 30일 오전 5시쯤 모든 조치를 마치고 첫차부터 운행을 시작할 예정이다.

서소문 고가는 지난 26일 새벽 철거 중 상부 슬라브(판)를 지지하는 구조물인 거더에 2.9㎝가량 침하가 발생해 오전 2시 30분쯤 공사를 중단했다.

같은 날 오후 현장 안전 진단에 나섰다가 슬래브 일부가 무너져 공사 관계자 등 3명이 숨지고 공무원 3명이 다쳤다.

29일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고현장에서 긴급 철거 작업이 진행되고 있다. 뉴시스

고용노동부는 사고 즉시 철거 작업에 대한 작업 중지 조치를 내렸다. 이후 서울시는 추가 사고를 막기 위한 안전 조치를 거쳐 노동부에 공사 재개를 신청해 지난 28일 오후 조건부 승인을 받아내고, 이날 오전 0시부터 현장에 장비를 투입해 긴급 철거 작업에 착수했다.

사고 발생 전까지는 열차 운행을 방해하지 않기 위해 하루 3시간씩 새벽에만 작업했지만, 사고 후에는 빠른 복구와 철도 운행 재개에 초점을 맞춰 ‘압쇄 공법’으로 단기간에 공사를 끝냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지