5월 마지막 주말 햇볕 강하고 낮 최고 33도…'고농도 오존' 주의

5월 마지막 주말, 햇볕이 강하게 내리쬐고 낮 기온이 30도를 웃돌면서 덥겠다.



주말 간 우리나라는 서해상에서 동진하는 이동성고기압 영향권에 놓이겠다.



이에 하늘에 구름이 없이 맑겠고, 그러면서 일사량이 많겠다.



많은 일사량 때문에 토요일인 30일은 영남을 중심으로, 일요일인 31일은 전국 대부분 지역 낮 기온이 30도 이상으로 오르겠다.

영남 일부와 강원동해안·전남해안을 중심으로는 한낮 체감온도가 31도 안팎에 이르겠다.



체감온도는 기온에 습도를 반영해 산출하며, 습도가 55%일 때 기온과 일치하고 습도가 10% 오르면 1도 정도 상승한다.



전국적으로 30일 아침 최저기온은 12∼20도, 낮 최고기온은 26∼32도겠다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 16도와 28도, 인천 16도와 26도, 대전 14도와 30도, 광주 14도와 29도, 대구 16도와 32도, 울산 16도와 30도, 부산 17도와 29도다.



31일은 아침 최저기온이 13∼21도이고 낮 최고기온이 27∼33도일 전망이다.



주요 도시 최저기온과 최고기온은 서울 18도와 30도, 인천 17도와 27도, 대전 16도와 31도, 광주 16도와 32도, 대구 17도와 32도, 울산 17도와 31도, 부산 19도와 29도겠다.



햇볕이 강해 오존 농도가 짙겠다.



국립환경과학원은 주말 전 지역 오존 농도가 '나쁨' 수준으로 짙을 것으로 내다봤다.



고농도 오존은 호흡기와 피부를 자극하는 만큼 관련 질환자나 노약자 등 취약층은 오존이 짙은 오후 시간대 외출을 삼가야 한다.



31일부터 달 인력이 강해 바닷물 높이가 평소보다 높은 가운데 경남해안과 제주해안에 너울이 유입되겠다. 갯바위나 방파제를 넘어 들이칠 정도로 높은 물결이 해안으로 강하게 밀려오겠으니 주의해야 한다.

<연합>

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