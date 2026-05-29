李대통령, 사전투표 중 “반만 찍혀도 무효표 안 되나”…기표소 나와 돌발질문 [6·3의 선택]

이재명 대통령이 제9회 동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 삼청동에서 투표를 마쳤다. 이 대통령은 이날 투표 도중 기표소에서 나와 용지에 찍힌 도장 모양을 두고 “동그라미가 완전하지 않고 반만 찍혀도 괜찮으냐”고 직접 문의하기도 했다.

이재명 대통령이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에서 사전 투표 중 기표 도장 관련 문의를 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 서울 종로구 삼청동주민센터에서 김혜경 여사와 함께 자택 주소지인 인천 계양을 지역을 대상으로 한 관외 투표에 참여했다. 이 대통령은 회색 넥타이를 착용했다. 특정 정당을 연상하는 색을 일부러 배제한 것으로 전해졌다.

이 대통령은 기표소에 들어가 투표하던 중 다시 나와 선거관리위원에게 자신의 투표용지를 가리키며 “이렇게밖에 안 찍혀도 괜찮은가. 반밖에 안 찍혀서 무효(표)가 되지 않는가”라고 문의했다. 투표 도장에 묻힌 인주가 잘 나오지 않아 선명한 동그라미 모양이 찍히지 않은 점을 두고 ‘무효표가 되는 것이 아니냐’고 문의한 것이다. 이 대통령은 선관위원으로부터 ‘무효표가 되지 않는다’는 취지의 답변을 듣고는 다시 기표소로 들어가 투표를 마쳤다.

이 대통령은 투표에 앞서 삼청동주민센터 앞에서 ‘그림 투표용지 제작’을 요구하며 피켓 시위를 진행하던 발달장애인 인권단체 회원들과도 대화를 나눴다. 이 대통령은 투표용지에 그림(후보자 얼굴 사진)을 넣어달라는 이들의 요청을 받고 주진우 공공갈등조정비서관에게 “(그림 투표용지 도입) 비용이 얼마 드는지, 왜 안 되는지 (조사해서) 보고해 달라”고 지시했다.

투표를 마친 이 대통령 부부는 인근 식당으로 이동해 찰보리비빔밥, 수제비, 녹두전 등으로 점심 식사를 했다.

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