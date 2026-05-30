김포공항 국내선 도착장 새 단장

서울 김포공항 국내선 도착장이 여행객 맞춤형 공간으로 바뀌었다.

한국공항공사는 김포공항 국내선 여객터미널 1층 도착장을 공항 이용객의 편의 증진을 위한 새로운 서비스 공간으로 조성했다고 29일 밝혔다.

29일 김포공항 국내선 도착장에 새롭게 마련된 상업시설 모습.

이번 사업은 유휴공간(954.3㎡)의 효율성을 높이고 공항 이용객들의 트렌드를 반영하기 위해 전문 운영업체가 여러 종류의 브랜드를 구성해 관리하는 ‘마스터 컨세션(Master Concession)’ 방식을 적용했다.

공사는 전문 운영사와 함께 여객의 이동 동선, 나이대, 체류시간이 짧은 이용 형태 등을 분석해 환영객과 가족 단위 이용객을 위한 라이트 F&B 중심 공간으로 구성했다.

신규 조성된 상업시설은 가족 단위 선호도가 높은 ‘카카오프렌즈’,‘요아정(요거트아이스크림의정석)X에어봇’, 줄 서서 먹는 도넛으로 유명한 ‘올드페리도넛 등이 입점해 공항 이용객에게 보다 편리하고 다양한 휴식·편의 서비스를 제공한다.

전헌배 한국공항공사 김포공항장 직무대리는 “유휴공간을 활용한 편의시설 확충으로 공항 이용객들의 편의가 크게 향상될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 컨세션을 지속적으로 도입해 고객에게 새로운 경험을 제공하겠다”고 말했다.

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