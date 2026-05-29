증시 호황에 외화예금 85억달러 늘어… 역대최대폭 감소 한 달 만에 증가세로

지난달 국내 거주자 외화예금이 85억달러 넘게 늘어 넉 달 만에 반등했다. 중동사태 직후인 지난 3월 한 달간 153억7000만달러라는 역대 최대폭의 감소를 보인 뒤 상당 부분을 회복했다.

최근 증시 호황에 따른 투자자 예탁금 증가와 연기금 자금 유입 등의 영향으로 한 달 만에 증가세로 돌아선 것으로 분석된다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 뉴스1

한국은행이 29일 발표한 ‘거주자 외화예금 동향’에 따르면 4월 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1106억8000만달러로, 전월 대비 85억1000만달러 증가했다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출 외국 기업 등의 국내 외화예금을 말한다. 지난해 12월(+159억달러) 역대 최대폭으로 늘어난 외화예금은 올해 1월(-14억달러)부터 석 달 연속 줄었다가 이달 다시 증가로 돌아섰다.

외화예금은 달러화와 기업예금을 중심으로 증가했다. 기업예금(948억8000만달러)과 개인예금(158억달러)이 각각 80억8000만달러, 4억3000만달러씩 늘었다.

통화 종류별로는 미국 달러화예금이 933억2000만달러로 76억8000만달러 증가했다.

달러화는 2월(-3억4000만달러)과 3월(-103억6000만달러) 두 달 연속 줄다가 이달 들어 오름세로 전환했다. 전체 외화예금과 마찬가지로 달러화도 3월에 역대 최대 수준의 감소를 보였다.

한은 관계자는 “달러화예금은 증권사의 투자자 예탁금 증가, 연기금의 해외 투자 집행자금 유입, 대기업의 경상대금 수취 등으로 증가했다”고 설명했다.

이어 “증권사 투자자 예탁금에는 추가 투자를 위한 대기성 자금과 해외에서 주식을 처분하고 들어온 자금이 모두 포함돼 구분할 수는 없다”며 “다만 최근 국내 주식이 상승하다보니 해외 주식을 처분하고 들어온 자금이 일부 포함됐을 것으로 추정된다”고 말했다.

엔화예금(82억2000만달러)과 유로화예금(65억7000만달러)도 각각 4억달러, 2억6000만달러 증가했다.

은행별로는 국내은행의 거주자 외화예금이 931억달러로 58억6000만달러 증가했다. 외국계 은행 지점도 175억8000만달러로 26억5000만 달러 늘었다.

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