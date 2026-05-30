곽재선 KG그룹 회장, ‘2026 한국의 경영자 상’ 수상

곽재선 KG그룹 회장이 한국능률협회(KMA)가 주최한 ‘2026 한국의 경영자 상’ 시상식에서 대기업 제조 부문 수상자로 선정됐다.

KG그룹에 따르면 곽 회장은 KG그룹이 지난해 11년 만에 최대 수출 실적을 달성할 정도로 성장시킨 공로로 이번 상을 받았다. 1969년 제정된 한국의 경영자상은 매년 국내 경제 발전을 주도하고 올바른 기업인상을 정립해 온 경영자들을 선정하는 시상식이다.

곽재선 KG그룹 회장(오른쪽)이 29일 한국능률협회(KMA)가 주최한 ‘2026 한국의 경영자 상’ 시상식에서 상을 받고 있다. KG그룹 제공

KG그룹은 “곽 회장은 위기에 처한 기업들을 인수해 단기간에 경영 정상화를 이뤄내며 KG그룹을 국내 굴지의 그룹으로 성장시킨 입지전적인 인물”이라며 “특히 사명감을 넘어선 ‘소명감’을 바탕으로 기업을 경영하며 진정한 기업가의 면모를 보여줬다”고 평가했다.

이어 “곽 회장은 1985년 건설플랜트 업체인 세일기공 설립을 시작으로 철강, 화학, 친환경·에너지, 정보기술(IT), 미디어, F&B, 자동차 산업에 이르기까지 폭넓은 포트폴리오를 일궈냈다”며 “KG스틸, KG케미칼 등 20여개 계열사의 글로벌 경쟁력을 강화하며 KG그룹을 세계 시장에서 존경받는 일류 기업으로 도약시켰다”고 덧붙였다.

곽재선 KG그룹 회장. KG그룹 제공

또 “곽 회장은 소외된 이웃을 위한 나눔은 물론 어려운 환경에서도 꿈을 향해 도전하는 인재들을 지속적으로 후원해 왔다”며 “경영 성과 외에도 사회적 책임을 다하기 위한 곽 회장의 진정성 있는 행보가 이번 수상의 큰 요인이 됐다”고 말했다.

곽 회장은 이날 시상식에서 “국내 최고 권위의 경영자 상을 받게 돼 대단히 기쁘고 영광스럽다”며 “앞으로도 KG그룹이 사회적 책임을 다하고, 지속가능한 기업으로 성장해나갈 수 있도록 기업가로서의 소명을 다하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지