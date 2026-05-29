한가인, "다 틀려도 돼" 교육법 통했다?… 아들 승부욕 불타

한가인의 말 한마디에 아들이 공부에 대한 승부욕이 불탄 일화가 전해졌다. 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 영상 캡처

배우 한가인의 말 한마디에 아들이 공부에 대한 승부욕이 불탄 일화가 전해졌다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 ‘신기한 물건이 쏟아지는 한가인 냉장고 최초공개! 취향 제각각 다섯 식구는 뭘 먹고 살까?’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 한가인은 다섯 가족의 일상을 공유하는 모습이 그려졌다. 냉장고는 총 세 칸으로 나뉘어 있었는데, 한가인은 자신이 사용하는 냉장고를 소개하기에 앞서 아들 제우의 100점짜리 시험 결과를 자랑했다. 한가인은 “영어 받아쓰기 100점을 맞은 거다”라며 기뻐했다.

제우가 시험을 100점 맞게 된 비화. 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 영상 캡처

PD가 “원래 잘 하지 않냐”고 묻자 한가인은 “아니다. 이것도 스토리가 있다”며 100점짜리 시험지의 비화를 공개했다.

한가인은 “처음 학교에 들어갔을 때는 우리 제우를 아무것도 안 시켰다. 그런데 학교에 갔는데 시험을 보고 이러니까 애가 놀라가지고 ‘왜 시험을 보냐’고 해서 ‘원래 학교는 시험을 보는 거다. 근데 못 봐도 된다. 다 틀려도 되고. 상관없다 엄마는’ 그랬더니 제우가 자기 혼자 자존심이 상했다”고 밝혔다.

승부욕이 생긴 제우. 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 영상 캡처

그러면서 “제우는 나에게 ‘나도 잘 보고 싶다’고 말했고 그 이후로 시험 관련 프린트 같은 거를 학교 갈 때 들고 막 가면서 본다”며 귀여운 아들의 모습에 한껏 웃었다.

또, 제우는 “왜 나에게 시험 잘 보라고 기대를 안 하느냐”고 한가인에게 따져 물었다고 전했다. “누나는 시험을 맨날 잘 보는데 난 몇 점 맞아도 잘했다고 하고 기대를 안 하느냐”는 제우의 말에 한가인은 “너 부담될까 봐. 그냥 아무 점수를 맞아도 괜찮아”라고 말했다.

자신에게 기대를 안 한다고 생각하고 더 열심히 공부하는 제우. 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 영상 캡처

한가인은 “그러더니 요즘 스스로 공부를 하더라”고 말했다. PD도 “정말 기특하다”며 놀라워했다.

한편, 한가인은 지난 2005년 배우 연정훈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 두 자녀 모두 상위 1% 안에 드는 영재 판정을 받아 영재원에 진학한 사실이 알려져 큰 화제를 모으기도 했다.

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