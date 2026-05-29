[속보] 정몽규 축구협회장, 13년 만에 사퇴…“모든 논란 다 제 부덕의 소치”

정몽규 대한축구협회장이 취임 13년 만에 회장직에서 물러난다. 정 회장은 내달 개막하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 회장직에서 사퇴한다.

지난 23일 오후 경기 수원종합운동장에서 열린 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전 도쿄 베르디 벨레자와 내고향여자축구단의 경기, 정몽규(왼쪽) 대한축구협회장과 최휘영 문화체육관광부 장관이 경기를 지켜보고 있다. 수원=뉴시스

정 회장은 29일 성명서를 통해 “이번 월드컵 이후 축구협회장 자리에서 물러나고자 한다”며 “대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 협회장으로서 마지막 소임이라 생각하고 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

그는 “제가 축구협회를 맡아 운영하는 동안 여러 가지 논란과 비판이 있었다는 것을 잘 알고 있다”며 “이 모든 것은 다 제 부덕의 소치라고 생각한다”고도 했다.

정 회장 사퇴에 대해 축구협회는 “지난해 2월 85.6%의 지지율로 4선에 성공한 정 회장의 이 같은 결정은 월드컵 대표팀에 대한 축구 팬들의 전폭적인 지지와 응원을 간곡히 당부하기 위해 이뤄졌다”고 설명했다.

이어 “한국 축구 발전을 위한 중장기적 비전 수립과 이행에 매진해야 할 협회가 현재 상황을 타개하기 위해서는 책임지는 자세가 필요한 시점이라는 숙고 끝에 결정했다”고 덧붙였다.

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