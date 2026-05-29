우상호, 춘천 유세 총력…김진태, 원주서 기자회견

6·3선거 사전 투표 첫 날인 29일 더불어민주당 우상호 강원특별자치도지사 후보는 수부도시 춘천에서, 국민의힘 김진태 강원특별자치도지사 후보는 강원 제1의 경제도시 원주에서 기자회견 후 유세에 돌입하며 총력전을 폈다,

사전투표 첫날인 29일 더불어민주당 우상호 강원특별자치도지사 후보는 이날 오전 춘천 거두 사거리에서 유세에 들어갔다.

이날 우 후보는 전날 열린 강원 도지사 후보 TV토론을 언급하며 “강원 청년들이 일자리 부족으로 떠나고 있는데 ‘강원도 청년 행복도가 1위’라는 말로 현실을 설명할 수는 없다”며 “지금 필요한 건 현실을 외면하는 말이 아니라 청년들에게 미안하다고 하고, 정책으로 책임지는 자세”라고 말했다.

이어 우 후보는 김진태 후보의 공약 이행률 주장을 정면으로 반박하며 “도청 기공식만 해 놓고 이행했다고 하는 식으로 수치를 채우는 건 도민 앞에 책임 있는 태도가 아니다”라며 “하는 척하는 도정이 아니라 결과로 증명하는 도정으로 반드시 바꾸겠다”고 강조했다.

또 우 후보는“도지사는 당이 다르더라도 시민이 선택한 시장과 함께 지역을 발전시켜야 한다”며 “지난 4년 동안 육동한 시장이 추진한 일들이 충분히 뒷받침 받지 못했던 점이 안타까웠다”고 말했다.

이어 우상호 후보는 “우상호·육동한·허영이 힘을 합치면 4년 안에 춘천을 눈에 띄게 바꿔낼 수 있다”고 말했다.

국민의힘 김진태 강원특별자치도지사 후보는 사전 투표일 첫날인 29일 오전, 원주 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 막판 총력전인 무박 유세 돌입을 선언했다.

김 후보는 "드디어 투표가 시작됐다. 도민 여러분의 현명한 선택이 강원의 미래를 바꾸고, 여러분의 삶을 바꿀 수 있다"며 소중한 한 표를 행사해 줄 것을 호소했다.

이어 김 후보는 전날 진행된 TV 토론회를 언급하며 "어제 우상호 후보는 본인의 선거 공보물에 적어 놓은 공약이 강원도 어디에 있는지, 무엇을 하는 것인지 대답하지 못하고 횡설수설 했다‘며 “ 도민에 대한 약속이 온통 허구임이 증명된 것"이라고 강도 높게 비판했다.

또한 김 후보는 "이번 선거는 오직 강원도민만 외치는 사람과, 도민은 안중에도 없고 대통령만 외치는 사람의 대결"이라고 규정하며, "강원을 구석구석 잘 아는 ‘강원 베테랑’과 동네 이름도 모르는 ‘강원 초보’, 누가 강원 도정의 운전대를 잡아야 하겠는가"라고 되물으며 유권자들의 지지를 당부했다.

<뉴시스>

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