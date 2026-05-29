“韓, IT 아닌 품목 수출도 독일·일본 대비 선방…미중 갈등 반사 혜택도”

한국이 정보기술(IT)을 제외한 품목의 수출 시장에서 중국의 부상에도 불구하고 전통 제조강국 대비 선방하고 있다는 한국은행 분석이 나왔다. 고부가가치 품목을 중심으로 수출 경쟁력이 강화되면서 독일·일본 제품을 일부 대체하고 있다는 평가다.

한은은 29일 조사국 국제무역팀 이택민 과장이 집필한 ‘비(非) IT 수출의 주요국 간 경쟁 상황 평가’ 보고서에서 “한국이 제조업 강국인 일본, 독일에 비해 상대적으로 양호한 성과를 보였다”며 이 같이 분석했다.

중국의 비IT 중화학공업 제품 세계 시장 점유율은 2019년 11.0%에서 2024년 14.6%로 3.6%포인트 상승했다. 기술력 제고와 생산능력 확대 영향이었다. 같은 기간 독일은 12.4%에서 11.1%로, 일본은 6.9%에서 5.6%로 각 1.3%p 하락했으나, 한국은 3.9%에서 4.0%로 소폭 상승했다.

보고서는 “중국의 점유율 상승 품목에서 우리 제품도 동반 상승하는 경향이 있었다”며 “한국의 점유율이 확대된 품목에서는 독일과 일본의 점유율이 하락하는 경향이 있었다”고 짚었다.

2023년 이후 우리나라 비IT 수출은 정체 흐름을 보이고 있지만 여전히 전체 수출의 절반 이상을 차지하고 있다. 특히 한국은 기술 수준이 높은 ‘고위’ 품목에서 상대적으로 더 양호한 성과를 거둔 것으로 나타났다.

2020∼2024년 한국의 고유 품목 수출 증가율은 연평균 6.8%로, 저위(3.3%), 중저위(3.0%), 중고위(2.1%) 품목 증가율보다 높았다.

고위 품목만 비교하면, 중국의 수출 증가율(11.8%)보다는 낮았지만, 독일(5.2%), 일본(2.3%) 등보다는 높았다.

이는 과거 독일과 일본이 점유하던 시장을 중국과 한국이 일부 대체하는 모습과 부합한다고 한은은 설명했다.

한은은 이밖에 미국의 상호관세 부과 후 한국의 대미 비IT 수출도 상대적으로 선방하고 있다고 평가했다.

지난해 2분기부터 올해 1분기까지 한국의 비IT 관세 대상 품목 대미 수출은 전년 동기 대비 12.8% 감소했으나, 미국 내 점유율은 0.4%포인트 하락하는 데 그쳐, 중국(-1.9%p), 일본(-2.1%p), 독일(-2.2%p) 등보다 잘 방어했다.

한은은 “중국산 제품에 상대적으로 높은 관세가 부과됨에 따라 한국 제품이 미국 시장에서 중국 제품을 대체한 효과가 일부 있었기 때문”이라며 “미국의 대중국 고관세 부과에 따른 반사 혜택이 일부 있었다”고 설명했다.

실제 중국 점유율이 하락한 세부 품목 가운데 한국 점유율이 상승한 사례가 다수 관찰됐다.

이 과장은 “향후 비IT 수출은 범용품의 가격경쟁보다는 고부가품목의 기술·품질 경쟁 중심으로 전개되면서 양적 성장은 제한될 것으로 예상된다”며 “우리 제품은 미국의 대중국 고관세 부과에 따른 반사혜택도 일부 입었던 것으로 보인다”고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지