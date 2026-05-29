외국인 4개월째 국내주식 ‘팔자’…지난해 배당금 12조원 챙겨

외국인 투자자들의 국내 주식 매도 기조가 4개월 연속 이어졌다.

29일 금융감독원이 발표한 ‘2026년 4월 외국인 증권투자 동향’에 따르면 지난달 외국인 투자자는 국내 상장주식 4조460억원을 순매도했다.

중동 전쟁이 발발한 전월 43조원 넘게 팔며 역대 최대를 기록한 데 비하면 매도 규모가 크게 줄었다. 유가증권시장에서 3조6380억원, 코스닥시장에서 4080억원을 순매도했다.

4월 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 2121조4000억원으로, 전체 시가총액의 32.5%를 차지했다. 이는 전월보다 545조2000억원 증가한 수치다.

지역별로는 중동(2000억원)만 순매수했고, 아시아(1조8000억원), 미주(1조6000억원), 유럽(2000억원) 순으로 순매도가 이뤄졌다.

채권시장은 한 달 만에 순투자로 돌아섰다.

외국인은 지난달 상장채권 8조890억원을 순매수하고 7조6470억원을 만기상환 받아 4420억원을 순투자했다. 지역별로는 유럽(2조원), 미주(7000억원)가 순투자했고, 중동(8000억원), 아시아(1000억원) 등이 순회수했다.

종류별로는 국채에 4조7000억원 규모의 순투자가 이뤄졌고, 통화안정증권은 1조4000억원어치 순회수됐다.

이에 따라 지난달 말 기준 외국인 상장채권 보유액은 전월 대비 1조4000억원 늘어난 325조2000억원(상장잔액의 11.6%)으로 집계됐다.

전날 한국예탁결제원에 따르면 지난해 외국인 투자자들이 가져간 배당금은 12조원에 달했다. 국내 개인투자자가 받은 배당금(10조1450억원)보다 많았다.

유가증권시장과 코스닥시장 상장사 가운데 결산배당을 실시한 1246개사 기업이 지급한 배당금 총액은 37조7519억원으로 전년 대비 16.9% 증가했다. 반도체 업황 개선과 증시 상승 영향으로 기업들의 배당 여력이 커지면서 외국인 투자자가 받은 몫도 급증한 것이다.

지난해 외국인 주주가 받은 배당금은 총 11조8860억원으로 전년보다 21.3% 증가했고, 전체 배당금 가운데 외국인 비중은 31.5%에 이르렀다.

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