제재 해제는 없다던 美…걸프국 통해 이란 지원 추진

미국과 이란의 ‘종전 양해각서(MOU)’ 막판 협상이 이어지는 가운데 도널드 트럼프 행정부가 중동 주변국들을 동원해 이란에 ‘경제적 보상’을 주는 방안을 추진 중이라는 보도가 나왔다. 우방국 자금을 활용해 이란에 경제적 유인을 제공함으로써 ‘직접 현금 지원’이라는 정치적 부담을 피하는 동시에 협상력을 높이려는 차원으로 해석된다.

뉴욕타임스(NYT)는 28일(현지시간) 협상 내용을 잘 아는 미국 당국자들을 인용해 트럼프 행정부가 걸프·아랍국들에 전후 이란 재건 자금을 지원해달라고 비공식적으로 요청해왔다고 보도했다. 이란이 수용할 수 있는 조건의 종전 합의에 응하는 것이 전제다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

걸프국들은 이를 위해 3000억달러(한화 약 449조원) 규모의 투자 펀드 조성을 논의하고 있다.

다만, 미국은 해당 펀드에 직접 참여하지 않는 방식을 고려 중인 것으로 알려졌다.

NYT는 “트럼프 대통령은 미국이 이란에 직접 현금을 지급하는 것으로 비칠 수 있는 합의에는 서명하지 않겠다고 참모들에게 말했다”고 전했다. 트럼프 대통령은 전날 PBS 방송과 통화에서도 이란이 제재 완화의 대가로 고농축 우라늄을 포기하게 되느냐는 질의에 “전혀 아니다. 제재 완화는 아니다”라며 “그들은 제재 완화의 대가로 고농축 우라늄을 포기하는 게 아니다”라며 경제적 대가를 지불하고 핵 포기를 얻어낸다는 해석을 경계했다.

전쟁 이후 경제 재건에 막대한 재원이 필요한 만큼 이란은 협상 과정에서 ‘전쟁배상금’을 최우선 과제 중 하나로 다뤄왔다. 미국 협상단은 이란의 현금 배상금 지급은 절대불가하다는 방침을 고수해왔다.

대신 완전한 종전 합의가 이뤄질 경우, 이란 재건을 돕기 위한 우회 경제 지원과 국제 투지 유치 등을 시사해왔는데 NYT 보도는 이러한 구상과 맥을 같이하는 것으로 풀이된다.

앞서 JD 밴스 미국 부통령은 지난달 공개 행사에서 “(트럼프 대통령은) ‘만약 당신들이 핵무기를 보유하지 않겠다고 약속하면, 우리는 이란을 번영하게 만들 것’이라고 말하고 있다”고 강조하기도 했다.

걸프국 자금을 활용한 지원 방안과 함께 카타르에 동결된 이란 자금 일부를 해제하는 방안도 논의되고 있다.

해당 자금은 의약품과 산업용 원자재 등 인도주의적·경제적 목적의 물품 구매에 사용될 수 있도록 하고, 카타르가 이를 이란에 제공하는 방식이 거론되고 있다고 NYT는 전했다.

이 같은 논의는 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방과 핵 협상 재개 등을 골자로 한 종전 MOU 체결에 근접한 가운데 이뤄지고 있다.

한 미국 당국자에 따르면 중재국들은 지난 27일 밤 이란 측으로부터 최신 버전의 MOU 초안에 만족한다는 입장을 전달받았다. 트럼프 대통령은 며칠 더 검토해보겠다는 반응을 보인 것으로 전해졌다. 최종 합의까지는 적지 않은 난관이 남아 있는 것으로 평가된다.

협상에 관여한 외교 관계자들은 미국과 이란 양측 지도부 모두 국내 강경파들의반발에 직면해 있으며, 최종 합의를 위해서는 내부 설득 작업이 필요하다고 전했다.

특히 이란의 핵무기 개발 능력 제거 등 핵심 쟁점은 MOU 체결 이후 진행될 추가협상으로 넘겨질 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

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