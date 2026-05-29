세계 1위 얀니크 신네르, 프랑스 오픈 2회전 탈락

남자 테니스 세계랭킹 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 2026 프랑스 오픈 남자 단식 2회전에서 탈락했다.

신네르는 29일(한국 시간) 프랑스 파리 스타드 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스 오픈 남자 단식 2회전 후안 마누엘 세룬돌로(56위·아르헨티나)와의 경기에서 2-3(6-3 6-2 5-7 1-6 1-6) 역전패를 당하며 탈락했다.

얀니크 신네르(1위·이탈리아)가 28일(현지 시간) 프랑스 파리 스타드 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스 오픈 남자 단식 2회전 후안 마누엘 세룬돌로(56위·아르헨티나)와 경기 중 휴식 시간을 이용해 물로 몸을 식히고 있다. 커리어 그랜드슬램을 노리던 신네르가 2-3(6-3 6-2 5-7 1-6 1-6) 역전패를 당하며 탈락했다. 뉴시스

AP통신에 따르면 세계랭킹 2위인 카를로스 알카라스(스페인)가 손목 부상으로 이번 대회에 불참하면서 신네르가 유력 우승 후보로 꼽혔다.

메이저대회에서 4차례 우승한 신네르는 프랑스오픈에서 정상에 서면 '커리어 그랜드슬램'을 달성하게 되는 상황이었다.

신네르는 이날 경기에서 1세트와 2세트를 내리 따냈고 3세트도 게임 스코어 5-1로 앞선 상황이었다.

그러나 신네르는 파리의 폭염에 무너졌다. 메디컬 타임을 요청했고 얼음과 물로 더위를 식혔지만 역부족이었다.

결국 3세트를 내준 신네르는 4세트와 5세트에서도 졌다.

신네르는 자신의 몸 상태에 대해 "어지럽고 기력이 뚝 떨어졌다"며 "처음에는 샷이 깔끔하고 좋았는데 어느 순간 한계에 부딪힌 것 같았다"고 설명했다.

이어 "아침에 일어났을 때도 몸 상태가 좋지 않았다"며 "정말 기운이 하나도 없다"고 덧붙였다.

이날 경기 시작 당시 기온은 29도였으며 최고 32도까지 올랐다.

신네르는 "날씨가 경기 하기엔 괜찮았으나 컨디션이 안 좋았을 뿐"이라고 말했다.

<뉴시스>

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