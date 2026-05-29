삼성전자 반도체 이직률, 5년간 1%대 ‘업계 최저’…SK하이닉스보다 낮아

삼성전자의 최근 5년 평균 이퇴직률이 SK하이닉스보다 낮은 것으로 나타났다. 특히 반도체를 담당하는 DS부문 이직률은 1%대에 머물며 업계 최저 수준을 기록했다.

서울 서초구 삼성전자 사옥. 삼성전자

29일 삼성전자와 SK하이닉스의 지속가능경영보고서에 따르면 2020년부터 2024년까지 최근 5년간 평균 이퇴직률은 삼성전자 2.1%, SK하이닉스 2.3%로 집계됐다. 삼성전자가 SK하이닉스보다 0.2%포인트 낮은 수준이다.

특히 반도체 부문으로 한정하면 양사 간 격차는 더욱 벌어진다. 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부문만 별도로 살펴보면 이퇴직률은 1%대 수준으로 알려졌다.

업계에서는 이를 삼정전자의 높은 고용 안정성과 강력한 인재 유지 역량을 보여주는 지표로 해석하고 있다.

일각에서 제기된 ‘삼성전자 이퇴직률이 SK하이닉스보다 10배 높다’는 주장도 비교 기준이 다른 통계를 단순 비교한 데 따른 오해라는 지적이 나온다.

삼성전자는 베트남·인도 등지에 대규모 해외 생산 기지를 운영하며 현지 생산직을 포함한 전체 임직원을 기준으로 이직률을 산출하기 때문이다.

반면 SK하이닉스는 국내 임직원만을 대상으로 수치를 집계한다. 상대적으로 이직 성향이 높은 해외 생산직 인력이 삼성전자의 전체 수치에 반영된 구조적 차이가 있는 셈이다.

업계는 단순 수치만으로 양사의 기업 수치를 비교하는 것은 무리가 있다는 분석이다.

한 관계자는 “삼성전자는 해외 생산직 인력 비중이 큰 기업”이라며 “해외에 대규모 생산 거점을 둔 글로벌 기업과 국내 중심의 기업 수치를 동일 선상에서 비교하는 것은 무리가 있다”고 말했다.

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