한동훈 “간절하고 절실한 마음으로” 사전투표 [6·3의 선택]

부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보가 사전투표 첫날인 29일 사전투표를 했다.

한 후보는 이날 오전 7시쯤 부산 북구 만덕제2동 행정복지센터에서 마련된 사전투표소에 부인 진은정 변호사와 함께 방문했다. 다만 전 변호사는 본투표 당일 투표하기 위해 이날 사전투표는 참여하지 않았다.

무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산 북구 만덕2동 행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. 연합뉴스

한 후보는 사전투표를 마친 뒤 기자들과 만나 “북구갑 선거는 20년 동안 정체됐던 북구를 새롭게 발전시키고 보수를 재건하며 이재명 정권의 폭주를 박살 내는 역사적 의미가 있는 선거”라며 “간절하고 절실한 마음으로 투표했다”고 말했다.

한 후보는 최근 판세와 관련해 “깜깜이 기간 전에 발표된 7개 여론조사에서 3자 대결과 양자 대결 모두 (제가) 앞서는 것으로 나타났다”며 “민심이 위대하고 또 두렵다는 생각을 한다”고 강조했다. 그러면서 “그 두려운 민심에 대한 경외심을 갖고 끝까지 간절함과 절실함으로 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 하정우 후보는 이날 덕천2동 행정복지센터, 국민의힘 박민식 후보는 만덕2동 행정복지센터에서 사전투표에 참가할 예정이다.

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