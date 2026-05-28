제주교육감 선거 초박빙 접전 ‘요동’…막판 고발 등 난타전 [6·3의 선택]

제주도교육감 선거 여론조사에서 막판 오차범위 내 초박빙 접전 양상을 보이며 제주 지방선거 최대 관심사로 떠올랐다. 토론회에서 치열한 공방을 벌이더니 급기야 상대 후보를 고발하는 등 장외 난타전이 이어지고 있다.

제주교육감 선거는 재선에 도전하는 현직 김광수 후보와 제주도의회 교육의원 출신인 고의숙 후보, 서귀중앙여자중학교 교장을 지낸 송문석 후보 간 3파전으로 치러진다.

제주도교육감 선거 후보자. 왼쪽부터 김광수·고의숙·송문석.

제주일보 등 제주지역 언론 5사가 ㈜코리아리서치인터내셔널에 의뢰해 18일 발표한 조사에서는 김광수 후보 33%, 고의숙 후보 25%로, 두 후보 간의 격차는 8%포인트였다. 송문석 후보는 4%로 집계됐다. (제주일보·제주MBC·제주CBS·제주의소리·제주투데이, 5월 16~17일 만 18세 이상 제주도민 800명 대상, 휴대전화 가상번호 활용 전화면접조사 방식, 응답률 18.5%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%p).

일주일 뒤인 26일 한라일보 등 제주지역 언론 4사가 한국갤럽에 의뢰해 발표한 여론조사 결과 김광수 후보가 37%, 고의숙 후보가 34%를 기록했다. 두 후보 간 격차는 3%포인트로, 표본오차(±3.5%p) 범위 내 접전 양상을 보였다. 송문석 후보는 9%로 집계됐다. (삼다일보·한라일보·KCTV 제주방송·헤드라인제주, 5월 23∼24일 만 18세 이상 제주도민 804명 대상, 조사원의 무선전화 인터뷰 면접 방식, 응답률 15.5%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%p)

같은 날 제민일보 등 4개 언론사가 리얼미터에 의뢰해 발표한 후보 지지도 조사에서는 고의숙 후보가 37.5%, 김광수 후보가 36.2%의 지지율을 기록하며 초접전 양상을 보였다. 송문석 후보는 9.8%였다. (JIBS·뉴스1제주·제민일보·미디어제주, 5월 24~25일 제주도민 1014명 대상, 무선 가상번호 100% ARS, 응답률 6.4%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p)​

6·3 지방선거 사전투표를 앞두고 실시된 제주도교육감 선거 마지막 여론조사에서 김광수 후보와 고의숙 후보가 오차범위 내 초박빙 접전을 벌이는 것으로 나타나면서 지지 후보를 정하지 못한 부동층의 향방이 막판 승부를 가를 최대 변수로 꼽힌다.

제주경찰청에 고발장 제출하는 김광수 제주도교육감 후보 선거사무소 측. 김광수 후보 캠프 제공

◆김광수 후보측, “허위사실공표 혐의” 고의숙 후보 고발

선거 판세가 막판 요동을 치면서 후보간 난타전이 벌어지고 있다.

제주도선거방송토론회원회가 지난 26일 주관한 제주도교육감 선거 후보자 초청 토론회에서 서로의 자질과 교육 현안을 놓고 치열한 공방을 벌였다.

김광수 후보는 “고 후보는 과거 민주노동당에 후원 당원으로 가입해 당비 명목의 정치 자금을 납부한 사실로 재판까지 받은 일이 있느냐”고 물었다.

고의숙 후보는 “허위사실 유포는 상당한 법적 책임을 감당해야 한다”며 “2006년까지 소수 정당 또는 정당을 후원하는 제도는 법적으로 허용됐고 원천징수 소득공제까지 받았다”고 답했다.

고의숙 제주교육감 후보. 고의숙 후보 SNS 캡처

고 후보는 “태양광 업체 관련 임원이 교육청 수의계약 과정에 개입했다는 언론보도가 있다”며 김 후보에게 업체 유착 의혹을 따져 물었고, 김 후보는 “수의계약 과정에서 관여했다는 것은 전혀 처음 듣는 얘기이며 틀렸다”고 의혹을 부인했다.

김광수 후보 선거사무소는 28일 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 고의숙 후보를 경찰에 고발했다.

김 후보 선거사무소 측은 “당시 교육공무원 신분이었던 고 후보는 민주노동당 후원금 납부로 재판을 받았다”며 토론회 당시 고 후보 발언이 허위라고 주장했다. 이어 “공직선거법은 후보자가 당선될 목적으로 허위 사실을 공표한 경우 처벌하도록 규정하고 있으며, 방송토론회 발언 역시 적용 대상이 될 수 있다”고 고발 이유를 밝혔다.

김광수 제주교육감 후보. 김광수 후보 캠프 제공

◆고의숙 “비리와 의혹 얼룩진 낡은 과거 관행 단호히 끊어야”

고 후보는 이날 자신의 선거사무소에서 기자회견을 열고 “최근 도민 사회를 큰 충격과 분노에 빠뜨린 ‘태양광 및 ESS(에너지저장장치) 일감 몰아주기 의혹’은 신성해야 할 교육 현장이 어떻게 사적 이익의 먹잇감으로 전락했는지 참담한 민낯을 보여주고 있다”며 “더욱 개탄스러운 것은 이 사안을 대하는 김광수 후보의 무책임안 태도”라고 날을 세웠다.

이어 “이번 교육감 선거는 비리와 의혹으로 얼룩진 낡은 과거의 관행을 단호히 끊어내고 우리 아이들을 위한 공정하고 투명한 미래 교육으로 아나가는 중대한 전환점”이라고 강조했다.

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