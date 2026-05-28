김회천 한수원 사장, '안전경영' 강화…한울 복합문화센터 점검

한국수력원자력 김회천 사장이 한울원자력본부를 찾아 공사 현장 안전점검에 나서는 등 현장 중심 안전경영 강화에 나섰다.

한수원은 27일 김회천 사장이 한울원자력본부를 방문해 한울 복합문화센터 공사 현장을 점검하고 산업재해 예방을 위한 안전경영 활동을 시행했다고 28일 밝혔다.

김회천 한수원 사장은 27일 울진 한울 복합문화센터 공사 현장을 찾아 안전 점검을 시행하고 있다.(왼쪽부터 이세용 한울본부장, 김회천 한수원 사장). 한수원 제공

김 사장은 이날 센터 공사 현장을 직접 찾아 안전관리 실태를 면밀히 점검했다.

특히 현장 근로자들에게 안전이 최우선 가치임을 강조하며, 사소한 위험 요인이라도 발견되면 즉시 작업을 중지하는'세이프티 콜(Safety Call)'제도를 적극적으로 활용해 달라고 당부했다.

한울 복합문화센터는 공연장과 도서관 및 어린이 놀이터 등을 갖춘 종합문화시설로 올 연말 준공 예정이다.

센터가 문을 열면 울진 지역 주민들이 더욱 풍성한 문화 활동을 즐기는 데에 도움이 될 것으로 기대된다.

한수원은 앞으로도 경영진 주관의 사업소 안전점검과 소통활동을 적극 시행해 예방 중심의 안전경영체계를 한층 강화할 방침이다.

김회천 사장은 "안전은 선택이 아닌 필수이자 타협할 수 없는 가치인 만큼 앞으로도 현장 중심의 안전경영을 더욱 강화하고, 협력회사, 지역주민과 함께 중대재해 없는 안심 일터를 만들어 가겠다"고 강조했다.

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