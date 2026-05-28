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국민연금, 2026년 국내주식 목표 비중 14.9%→20.8%로 확대

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국민연금이 올해 국내주식 보유 목표 비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 확대하기로 했다.

국민연금 기금운용위원회는 28일 오후 제5차 국민연금 기금운용위원회를 열고 이러한 내용이 담긴 '2027∼2031년 중기자산배분안'을 심의·의결했다.

정은경 보건복지부 장관이 28일 정부서울청사에서 열린 제5차 국민연금 기금운용위원회를 주재하고 있다. 연합뉴스
정은경 보건복지부 장관이 28일 정부서울청사에서 열린 제5차 국민연금 기금운용위원회를 주재하고 있다. 연합뉴스

당초 국민연금의 올해 국내주식 목표 비중은 14.4%였다. 지난해 5월 의결한 2026년 기금운용계획에 따른 수치다.

이후 계속된 코스피 상승세로 국내주식 투자액 비율이 높아지자 기금위는 올해 1월 회의를 열어 국내주식 목표 비중을 14.9%로 0.5%포인트(p) 높인 바 있다.

하지만 코스피의 급등세가 이어지면서 올해 2월 말 기준 국내주식 비중은 24.5%를 기록해 이미 목표치를 크게 넘어선 상황이다.

이에 따라 기금위는 이날 국내주식 목표비중을 20.8%까지 늘려 목표치를 현실화하기로 결정했다.

국내주식 시장의 구조적인 변화 가능성과 국내주식 실제 비중 확대 상황을 고려해 기금의 장기 수익성과 안정성을 높이고 리밸런싱(재조정)에 따른 시장 영향을 완화하기 위해서라고 기금위는 설명했다.

<연합>


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