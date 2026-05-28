네덜란드 무역장관 7월 방중… 반도체 갈등 풀까

중국으로부터 제재받았던 네덜란드 장관이 7월 중국을 방문할 예정으로 전해졌다. 이번 방중에서 세계 1위 반도체 장비업체 ASML의 대(對)중국 수출 통제와 차량용 반도체 생산기업 넥스페리아 경영권 문제가 핵심 의제로 다뤄질 것으로 보인다.

스요르드 스요르즈마 네덜란드 대외무역·개발협력장관. 연합뉴스

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 27일(현지시간) 사안을 잘 아는 소식통의 말을 인용해 스요르드 스요르즈마 네덜란드 대외무역·개발협력장관이 7월6일부터 3박4일 일정으로 중국 베이징과 상하이를 방문한다고 보도했다. 소식통은 스요르즈마 장관이 베이징에서 왕원타오 중국 상무부장과 만나고 상하이에서는 천지닝 상하이시 당서기와 회동할 것으로 예상된다고 전했다.



네덜란드 외교 당국은 이번 방중과 관련해 “준비작업이 진행되고 있다”면서도 구체적인 정보는 공개하지 않았다.



과거 스요르즈마 장관은 중국 신장위구르자치구 내 인권 침해 의혹과 관련된 비판을 제기하면서 중국의 제재 명단에 오른 적 있다. 그의 방중은 반도체와 투자 문제를 둘러싸고 이어져 온 양국 간 핵심 현안을 조율하는 과정에서 이뤄지는 것이다.



중국과 네덜란드는 지난해까지 팽팽한 기싸움을 벌였지만 지난 2월 네덜란드에 새 정부가 출범한 뒤 상호 교류 의사를 확인하며 긴장이 다소 누그러진 분위기다. 이번 네덜란드 무역장관 방중을 통해 반도체를 둘러싼 이 같은 양국 간 갈등이 봉합될지 주목된다.



다만 군사·안보 영역에서는 양국 간 마찰이 계속되는 모습이다. 중국군은 이날 자국과 베트남·대만의 영유권 분쟁 해역인 남중국해군도에 접근한 네덜란드 호위함을 강제 퇴거했다고 밝혔다. 자이스천 중국군 남부전구 대변인은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “27일 네덜란드 해군 호위함 ‘더 라위터르’가 불법으로 중국 시사군도(파라셀군도의 중국식 명칭)에 침범했다”며 “남부전구는 해군·공군 병력을 조직해 법규에 따라 언어적 경고와 경고성 전자 간섭 등 필요한 조치를 취해 퇴거했다”고 발표했다.



해당 네덜란드 군함은 4월부터 인도·태평양 순항 임무를 수행 중이다. 중국은 지난해 6월에도 동중국해에서 활동 중이던 네덜란드 호위함을 퇴거 조치했다.

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