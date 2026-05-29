[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 29일 (금요일) 69년생, 실수 피하려면 주변 조언에 귀 기울여야

96년생: 속에다 오래두면 병이 생길 수 있다. 84년생: 믿고 맡길 만한 사람이 주위에는 없다. 72년생: 카리스마를 뽐내는 것도 좋지만 배려도 병행하라. 60년생: 정정당당하게 경쟁하면 발전이 있다. 48년생: 장황하게 늘어놓으면 모두가 지겨워한다. 36년생: 입장표명도 좋으나 명분이 없으면 힘들다.

97년생: 희비가 엇갈리는 날이다. 85년생: 묵은 감정은 이제 털어버릴 때가 되었다. 73년생: 한발 뒤로 물러서 생각하면 마음이 개운해진다. 61년생: 지름길을 향하는 발빠른 움직임이 요구되는 시점. 49년생: 갑자기 막히면 당황하는 것은 어쩔 수가 없다. 37년생: 깊은 수렁에서 헤매다가 밖으로 나온다.

98년생: 모자란 부분이 있다면 도움을 청해서 메워라. 86년생: 약복용 등 자기관리 철저히 할 것. 74년생: 힘들어도 화를 내거나 급하게 구는 건 금물. 62년생: 현재의 고민은 작은 것이나 크게 생각하라. 50년생: 사업자는 침체되는 경기로 인해 한숨만 늘어난다. 38년생: 매듭이 많으면 일이 꼬이니 간격을 두어라.

99년생: 자진해서 하지만 해결하기가 호락호락하지 않다. 87년생: 목표를 조금만 낮추면 못 이룰 일이 없다. 75년생: 유비무환이면 세상에 두려울 것이 없다. 63년생: 하찮은 사람의 말도 흘려듣지 말아라. 51년생: 지식과 행동이 동반되면 위기를 헤쳐나갈 수 있다. 39년생: 집안에 좋은 일이 생기지만 지출이 늘어날 듯.

00년생: 중요한 일이나 약속은 오후 1시ㅡ5시가 양호하다. 88년생: 인정할 건 인정해야 심신이 편하다. 76년생: 있는 그대로를 인정하는 것이 현명하니 상상은 금물. 64년생: 공직생활자는 정신적인 스트레스가 쌓인다. 52년생: 불투명한 일은 정리하는 게 좋다. 40년생: 병주고 약주는 사람도 가까이 두면 도움이 된다. 28년생: 음식을 앞에 두고 시선만 살피는 건 어리석다.

01년생: 좋은 상황으로 점차 진행된다. 89년생: 스트레스가 병이 되니 제때 풀어라. 77년생: 남녀관계에서 감상주의는 금물이다. 65년생: 말이 여기저기 거치다 보면 숨은 뜻이 변하기 마련. 53년생: 승부에 집착하다가 큰 코 다칠 수 있다. 41년생: 집안이 편안하고 자손들이 번창하니 심신이 편안하다. 29년생: 주관이 뚜렷한 것은 좋지만 강요하는 건 무리다.

02년생: 일을 미루거나 보류하면 부리하다. 90년생: 참고 기다린 결과에 충분히 만족할 운. 78년생: 자신을 부각시킬 수 있는 방법을 모색하라. 66년생: 중요한 일은 직접 해결하는 것이 좋다. 54년생: 해결할 수 있는 일을 타인에게 미루지마라. 42년생: 인간관계를 개선하기에 좋은 시기니 미루지 마라. 30년생: 스스로를 끝까지 잘 지켜야 한다.

03년생: 요령 부리지 말고 원칙을 지켜라. 91년생: 외부 요인으로 실익 감소할 운이다. 79년생: 남의 머리는 깎아도 제 머리는 못 깎는 법. 67년생: 불쾌한 기분을 오래 간직하면 지치게 한다. 55년생: 모든 것이 조화를 이룬다는 것이 쉬운 일은 아니다. 43년생: 모자란 것을 내세우지 말고 기다리는 것이 현명. 31년생: 자료를 바탕으로 일하면 힘을 발휘할 수 없다.

04년생: 독불장군은 전혀 이득이 없다. 92년생: 확대하거나 늘리려 들지 말아야 함. 80년생: 남들이 알아주지 않으니 목소리를 크게 하라. 68년생: 지렁이도 밟으면 꿈틀한다. 56년생: 한번 정한 마음은 변하지 않는 것이 바람직하다. 44년생: 많은 것을 얻고자 하지만 욕심을 버릴 때. 32년생: 행동이 느리면 그만큼 자기손해다.

05년생: 경솔하게 진행하지 말고 전문가에 조언듣자. 93년생: 상대를 이해하고 끌어안아 보라. 81년생: 뜻하지 않은 일로 마음상할 수 있다. 69년생: 실수를 범하기 쉬우니 조언에 귀기울이자. 57년생: 다가오는 시간에 충실해야 편안하다. 45년생: 어느 것을 먼저 취할 것인가 정하는 것이 급선무. 33년생: 어렵사리 얻은 것을 쉽게 잃을 수 있다.

06년생: 신문 생활지에 금전융통이 형성된다. 94년생: 중요한 일은 컨디션이 좋을 때 하라. 82년생: 남의 것은 헤프게 여기는 것은 옳지 않다. 70년생: 강인한 사람도 물질적인 유혹에는 약해질 수 있다. 58년생: 드러나지 않은 것을 갈고 닦는 일이 중요하다. 46년생: 감정대립으로 감정상하기 쉬우니 주의하라. 34년생: 자신감도 지나치면 해가되니 겸손해라.

95년생: 금전을 하나하나 모으는 시기다. 83년생: 충고는 깨닫지 못한 점을 깨닫는 자극이 된다. 71년생: 언행이 일치하면 모든 것이 순탄하다. 59년생: 무심코 지나쳐버린 행동이 악순환을 유발한다. 47년생: 괜한 고집부리지 말고 융합하는 모습을 보이세요. 35년생: 건강만큼 중요한 것이 없음을 인식하라..

백운철학원

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