정치·사회 갉아먹는 가짜뉴스… 해법 찾기 위한 작동방식 해부

믿고 싶은 것만 믿는 사람들/ 데이비드 팩먼 /김내훈 옮김/ 창비/2만원

사실조차 분별하기 어려운 시대다. 누군가는 명백한 증거 앞에서도 믿음을 바꾸지 않고, 누군가는 검증된 뉴스보다 유튜브 알고리즘이 밀어 올린 영상을 더 신뢰한다. 정치적 의견 차이는 토론으로 조정되지 않고, 서로 다른 현실을 사는 사람들 사이의 적대감으로 굳어진다. 문제는 단순한 의견 차이가 아니다. 사실과 허위의 경계가 흐려질수록 사회적 토론의 출발점 자체가 흔들린다는 데 있다.



‘믿고 싶은 것만 믿는 사람들’은 이 같은 탈(脫)진실 시대의 작동 방식을 분석한 책이다. 350만 구독자를 보유한 유튜브 채널 ‘데이비드 팩먼 쇼’를 진행해온 저자는 오늘날의 미디어 환경을 단순한 ‘에코 체임버’가 아니라 ‘에코 머신’이라고 부른다. 비슷한 의견을 가진 사람들끼리 모여 서로의 믿음을 강화하는 수준을 넘어, 정치와 언론, 플랫폼과 제도가 확증편향을 반복적으로 생산하고 증폭하는 구조가 됐다는 의미다.

데이비드 팩먼 /김내훈 옮김/ 창비/2만원

책은 미국 사회를 중심으로 허위 정보와 극단주의가 어떻게 힘을 얻는지 살핀다. 복잡한 정책 논의는 단순한 선동 문구로 대체되고, 상대를 설득하기 위한 토론보다 조롱과 분노가 더 큰 주목을 받는다. 그 결과 시민은 정책을 판단하는 주체라기보다, 자신이 속한 진영의 감정을 소비하는 존재로 밀려나기 쉽다.



저자가 주목하는 것은 가짜뉴스 자체보다 그것이 퍼지고 유지되는 조건이다. 저자는 플랫폼 알고리즘, 기업형 미디어의 상업적 유인, 정치 제도의 왜곡 그리고 대중의 불안과 소속 욕구를 자극하는 선동의 방식을 함께 짚는다. 잘못된 정보는 단순한 착오가 아니라, 사람들의 감정과 정체성을 건드리며 강력한 정치·사회적 동력으로 작동한다.



그럼에도 저자는 정치와 공론장으로부터 등을 돌려서는 안 된다고 말한다. 시스템이 불완전하다고 느낄수록 시민은 오히려 더 냉정하게 정보를 판단하고, 더 적극적으로 공적 논의에 참여해야 한다는 것이다. 무관심은 중립이 아니라, 가장 거친 목소리가 공적 결정을 장악하도록 방치하는 결과를 낳을 수 있다.



책이 제시하는 해법은 거창한 구호보다 시민적 훈련에 가깝다. 무비판적으로 정보를 받아들이지 않는 태도, 자신이 틀릴 수 있음을 인정하는 지적 겸손, 나와 다른 관점의 매체를 의식적으로 살펴보는 노력 그리고 공교육을 통한 비판적 사고와 미디어 리터러시의 강화가 필요하다고 말한다.

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