“K컬처 2030년 400조원 시대 열 것”

영화·음악·웹툰 등이 주축이었던 ‘K컬처’ 정책 범위에 외래관광·화장·음식이 추가된다. 당초 ‘2030년 K컬처 300조원 달성’이었던 국정과제 목표가 ‘400조원’으로 상향 조정된다.



최휘영(사진) 문화체육관광부 장관은 28일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 기자간담회에서 이처럼 ‘K컬처 400조원 시대’를 청사진으로 제시했다.



이재명정부 출범 1주년을 일주일여 앞둔 이날 최 장관은 그간 문체부가 추진해온 핵심 과제로 ‘팔길이 원칙’ 천명과 문화예술정책자문위 구성, 대중문화교류위원회 출범 등을 짚었다. 또한 콘텐츠 불법 유통 차단을 위한 저작권법 개정과 암표 근절을 위한 공연법·국민체육진흥법 개정 등을 소개했다.



향후 중점 추진과제로 최 장관은 2030년까지 K컬처 400조원 시대를 열겠다고 밝혔다. 최 장관은 “K컬처의 개념을 재정의해서 가다듬었다. 기존 문화창조산업에서 ‘K컬처’로 보기 어려운 부분을 덜어내고, K컬처로 볼 수 있는 부분은 추가했다”고 설명했다. 이에 따라 앞으로 정책 통계 집계에서 외래관광과 K푸드, 뷰티, 패션 등 라이프 스타일 산업이 K컬처에 포함된다.



최 장관은 “재정의한 개념으로 다시 살펴봤을 때 시장 규모가 2025년 274조원으로 잠정 집계됐다”며 “이에 맞춰 국정 목표를 400조원으로 상향 조정한다. K컬처는 그동안 생각해온 것보다 더 큰 산업이고, 미래를 이끌어갈 핵심 성장 동력”이라고 강조했다.또 다른 중요 과제인 ‘문화강국’과 관련해 최 장관은 “예술인의 권리 보호가 제대로 이뤄질 수 있도록 꼼꼼하게 챙기고, 창작 안전망을 강화하겠다. 기초 예술에 대해서도 투자와 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.

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