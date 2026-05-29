한손한끼, 배우 우도환 브랜드 모델 발탁

지속가능한 식단관리 브랜드 ‘한손한끼(GRABMEAL)’는 배우 우도환을 브랜드 공식 모델로 선정했다고 29일 밝혔다.

리뉴파이는 다양한 작품을 통해 활동해온 배우 우도환이 ‘한손한끼’가 추구하는 브랜드 가치와 부합한다고 판단해 모델로 선정했다고 설명했다.

이에 따라 우도환은 이번 브랜드 캠페인을 통해 브랜드필름, 지면 촬영, 디지털 캠페인 등 다양한 마케팅 활동에 참여할 예정이다.

특히 우도환은 넷플릭스 시리즈 ‘사냥개들’을 통해 글로벌 시청자들에게 강렬한 존재감을 각인시키며 큰 사랑을 받았다. 회사 측은 작품 속 강인한 에너지와 몰입감 있는 연기로 국내는 물론 해외 팬층까지 확보한 만큼, 건강한 라이프스타일을 지향하는 ‘한손한끼’브랜드 이미지와 부합한다고 설명했다. 평소 철저한 자기관리와 운동 루틴으로도 잘 알려진 우도환은 건강한 식습관과 균형 잡힌 라이프스타일 메시지를 전달할 수 있는 모델로 소개됐다.

우도환은 모델 선정 소감으로 “평소 건강한 식습관과 균형 있는 라이프스타일에 관심이 많았는데, ‘한손한끼’가 추구하는 방향성과 좋은 시너지를 낼 수 있을 것 같아 뜻깊게 생각한다”며 “많은 분들이 맛있고 간편하게 건강한 한 끼를 즐기실 수 있도록 ‘한손한끼’와 함께 다양한 모습을 보여드릴 예정”이라고 말했다.

리뉴파이 관계자는 “배우 우도환 특유의 세련되고 신뢰감 있는 이미지가 ‘한손한끼’의 브랜드 방향성과 잘 맞아 모델로 선정하게 됐다”며 “글로벌 팬들에게 사랑받고 있는 배우인 만큼 브랜드 인지도 확대에도 긍정적인 시너지가 기대된다”고 전했다.

한편, 리뉴파이(RENEWPHY)의 ‘한손한끼’는 현대인의 라이프스타일에 맞춘 건강 간편식을 지속적으로 선보이며 소비자 접점을 확대해 나가고 있다.

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