이 대통령 "서소문 고가 붕괴·GTX 철근 누락 철저한 조사 필요"

이재명 대통령은 28일 "우리 사회 일각에는 안전보다 돈, 또 안전보다 효율을 중시하는 그런 못된 관행이 여전하다"고 말했다.

이 대통령은 이날 수석보좌관회의 모두발언에서 "그제 발생한 서소문 고가차도 철거 현장 사고, 또 삼성역 GTX 철근 누락 문제 역시 이러한 병폐에서 비롯된 것은 아닌지 철저한 조사가 필요하다"며 이같이 말했다.

이어 "특히 이 사건들은 누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공 부문이 관련됐다는 점에서 심각성이 크다"며 "관계기관은 신속하게 진상을 규명하고 그 결과에 따라 지위고하를 막론하고 엄정하게 책임을 물어야겠다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 "많이 기억하실 겁니다. 승강장에서 홀로 작업하던 청년 노동자가 열차에 치여 숨진 구의역 참사가 오늘 12주기가 됐다"며 "그날 이후에도 수많은 노동자들이 가장 안전해야 할 일터에서 목숨을 잃는 가슴 아픈 일들이 반복되고 있다"고 했다.

또 "돈이 생명보다 귀할 수는 없다"며 "또 안전은 가장 효율적인 투자라는 사실을 명심해야 한다"고 말했다.

이어 "국민의 관심과 현장의 노력 덕분에 올해 1분기 산재 사망자가 크게 감소하기는 했지만 여전히 사망자는 많이 발생하고 있다"면서 "국민의 목숨을 지키고 또 국민의 목숨을 살리는 데 정부의 역량을 최대한 투입하겠다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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