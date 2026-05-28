2026 박물관·미술관 주간, ‘뮤지엄×만나다’ 전시 6월까지 진행

(사)한국박물관협회(회장 조한희)가 문화체육관광부, 국제박물관협의회 한국위원회와 함께 ‘2026 박물관·미술관 주간’을 추진한다.

‘2026 박물관·미술관 주간’은 ▲뮤지엄×즐기다 ▲뮤지엄×거닐다 ▲뮤지엄×만나다 등 다양한 문화 경험 프로그램을 선보인다. 대표 프로그램인 ‘뮤지엄×만나다’는 전국 50개 박물관·미술관이 참여해 대표 소장품과 그에 담긴 이야기를 조명하며, 일부 참여 기관의 전시는 오는 6월까지 진행된다.

‘뮤지엄×만나다’는 전국 박물관·미술관의 ‘최초’ 소장품 50점을 선정해 그 문화적 가치를 관람객과 나누는 프로그램이다. 올해 주제인 ‘최초, 그리고 시작’ 아래, 공모로 선정된 전국 50개 기관이 각 소장품을 중심으로 교육·체험·특별 전시 등 다양한 연계 프로그램을 직접 기획·운영한다. 관람객은 소장품에 담긴 역사적·과학적·문화적 이야기를 교육과 체험 프로그램을 통해 접할 수 있다.

함안박물관은 유네스코 세계문화유산 말이산고분군 13호분 출토 ‘별자리 덮개돌’을 대표 소장품으로 이번 프로그램에 참여한다. 5세기 후반 아라가야 무덤의 천장 판석에 새겨진 191개의 성혈은 한반도 남부 유일의 고대 별자리 유물이자 가야 고분 최초의 별자리 표현 사례로, 아라가야의 천문·과학 지식과 동아시아 천문 문화 교류를 실증하는 자료로 소개된다. 박물관은 이 유물만을 위한 몰입형 공간 ‘별 헤는 방’을 조성해 별자리 형상을 화면으로 구현한 특별 전시를 선보이고 있다.

함안박물관 김혜민 학예연구사는 “‘별 헤는 방’을 조성하면서 단순히 유물을 보여주는 공간을 넘어, 관람객들이 조용히 덮개돌에 새겨진 별자리를 바라보며 과거와 현재를 연결하는 시간을 가질 수 있기를 바라는 마음을 담았다”고 말했다.

양주시립장욱진미술관은 장욱진 화백이 덕소 화실 벽면에 직접 그린 벽화 ‘동물가족’을 대표 소장품으로 이번 프로그램에 참여한다. 소·닭·돼지·개가 함께 모인 이 작품은 철거 예정이던 화실 벽에서 떼어내 보존한 것으로, 화백 특유의 소박한 감성과 가족과 떨어져 작업에 몰두하던 고독한 내면이 동시에 담겨 있다. 실제 소코뚜레와 워낭을 함께 전시해 당시의 생활 정서를 함께 보여준다.

양주시립장욱진미술관 김명훈 학예사는 “‘동물가족’은 예술과 일상이 함께했던 장욱진 화백의 삶의 태도를 고스란히 담고 있는 작품”이라며, “덕소 화실 벽면에서 옮겨져 온 이 작품에는 화백의 생활과 작업의 흔적이 함께 담겨 있으며, 소박한 동물들의 모습은 평범한 일상 속 따뜻한 정서를 전해준다”고 소개했다.

한국자연사박물관은 2023년 국가중요과학기술자료로 지정된 ‘학봉장군미라’를 대표 소장품으로 이번 프로그램에 참여한다. 국내 최고(最古)의 자연미라인 이 유물은 약 600년 전 조선 초기 무관으로 추정되며, 회곽묘 구조와 이중목관을 통해 당대의 장례문화와 유교적 질서를 살펴볼 수 있는 자료다. 함께 수습된 40여 점의 출토복식은 조선 전기 복식사 연구의 중요한 기준을 제시하며, 자연미라의 형성 메커니즘을 과학적으로 규명할 수 있다는 점에서 역사적·과학적 가치가 있는 유산으로 평가된다.

한국자연사박물관 송안나 학예팀장은 “이번 전시가 단순한 유물 관람을 넘어 관람객이 직접 ‘600년을 걷는 시간 여행자’가 되어 미라의 비밀을 탐험하는 체험형 프로그램”이라고 설명했다.

이어 “역사와 과학을 통합적으로 이해하며 자연과학과 인문학을 아우르는 융합적 사고를 기를 수 있는 살아있는 탐험의 공간이 되길 기대한다”고 덧붙였다.

자세한 행사 내용 및 프로그램 일정은 박물관·미술관 주간 공식 홈페이지와 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

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