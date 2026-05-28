오상진, 김소영과 열애설 비화 "우리는 하필 그런 곳이라…"

방송인 오상진이 아내 김소영과의 열애설 뒷이야기를 공개한다.

29일 방송되는 KBS 2TV 예능물 '신상출시 편스토랑'에서는 아내와 딸을 위해 집사 라이프를 자처한 오상진의 하루가 그려진다.

방송인 오상진. KBS 제공

방송에서 오상진은 둘째 출산을 앞둔 김소영 앞에 무릎을 꿇는다. 임산부인 아내를 위해 발 마사지를 해주려던 것이다. 그는 혈자리까지 공부해 온 모습으로 눈길을 끈다.

오상진과 김소영은 연애 시절 이야기를 나누던 중 비밀 연애가 알려졌던 당시를 떠올린다. 두 사람은 과거 파파라치 사진이 공개되며 열애설에 휩싸였고, 이후 이를 인정했다.

김소영은 "대부분 열애 기사를 보면 로맨틱한 사진이 나오던데 우리는 하필 그런 곳이라…"라며 아쉬움을 드러낸다.

또 김소영은 "내가 당황하니까 남편이 '당황하지 마. 내가 다 처리했어'라고 했다"며 "처리는 무슨…"이라고 말해 웃음을 자아낸다.

오상진이 열애설 보도 직후 김소영과의 열애를 망설임 없이 인정한 이유도 공개된다.

이날 방송에서는 김소영의 둘째 출산 당일 모습도 함께 공개된다.

<뉴시스>

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