'비위논란' 강남서, 수사책임자 이어 지구대·파출소장들도 교체

잇따른 비위 논란에 수사·형사 책임자를 전격 교체한 서울 강남경찰서가 관내 지구대·파출소에도 인사 조치를 했다.



28일 연합뉴스 취재를 종합하면 강남경찰서는 전날 지구대·파출소 4곳의 관서장 3명과 순찰팀장 6명을 새로 발령 냈다.

[촬영 최윤선]

12일 경정급 정기인사로 수사·형사과장 5명 전원을 교체한 지 보름 만의 후속 인사다.



애초 경정급 경찰관에게 지구대·파출소의 장을 맡기려 했으나, 지원자가 나오지 않아 경감급 직원을 전보하는 등 조처가 이뤄졌다.



앞서 서울경찰청은 비위 논란이 끊이지 않던 강남서가 방송인 양정원씨 수사 무마 의혹에 얽힌 정황까지 나오자 강력한 쇄신을 예고한 바 있다.



최근에는 유흥업소가 밀집된 지역의 지구대 소속 경찰들이 향응을 받은 게 아니냐는 의혹이 제기되며 자체 조사도 했다. 다만, 의혹은 사실이 아니라고 부인했다.



강남서는 2019년 이른바 '버닝썬 사태'로 논란에 휩싸인 뒤로 '특별 인사관리구역'으로 지정돼 별도 인사 검증이 거친다.



경찰은 이번 인사는 공석을 채워 넣는 연쇄 이동 성격이라고 설명했다.

<연합>

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