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대구 계명대 동산병원, 전국 최초 상급종합병원 ‘식품안심구역’ 지정

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

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대구시가 전국 상급종합병원 중 전국에서 처음으로 계명대학교 동산병원을 ‘식품안심구역’으로 지정했다.

 

식품안심구역은 식품의약품안전처가 식품접객업소의 위생 수준 향상을 위해 추진 중인 사업이다. 유동 인구가 많은 장소나 건물 내 음식점이 20개 이상이면 13개 이상, 20개 미만인 곳은 모든 업소가 식품안심업소로 지정되어야 요건을 충족한다.

 

대구 계명대 동산병원 전경. 대구시 제공
대구 계명대 동산병원 전경. 대구시 제공

28일 대구시에 따르면 이번에 지정된 계명대 동산병원은 구역 내 15개 음식점 전체가 식품안심업소로 지정돼 요건을 갖췄다. 시는 2024년 수성구 수성알파시티2로와 북구 삼성창조캠퍼스를 시작으로, 달서구 이월드, 수성구 삼성라이온즈파크, 중구 동아백화점 쇼핑점 등을 식품안심구역으로 지정∙운영해 왔다. 

 

계명대 동산병원이 추가되면서 지역 내 식품안심구역은 총 9개소로 늘어났다. 특히 이번 지정은 지난해 삼성라이온즈파크를 전국 야구장 최초로 지정한 데 이어, 상급종합병원까지 지정 대상을 확대한 전국 첫 사례라는 점에서 의미가 크다. 이는 대구시와 달서구, 한국식품안전관리인증원 대구지원, 지역 대학병원 간 긴밀한 협업을 바탕으로 이뤄낸 성과다.

 

이번 지정으로 병원을 찾는 환자와 보호자, 방문객이 보다 안심할 수 있는 외식 환경이 마련되는 것은 물론, 병원 내 음식점들의 위생관리 수준과 소비자 신뢰도 역시 한층 높아질 것으로 기대된다. 시는 앞으로도 식품안심업소 지정 확대와 맞춤형 현장 컨설팅, 홍보 지원 등을 지속 추진해 시민들이 신뢰할 수 있는 안전한 외식문화를 정착시키고, 나아가 지역 외식업계 경쟁력 강화에도 힘쓸 계획이다.

 

이재홍 시 보건복지국장은 “이번 식품안심구역 지정은 대구시의 선제적인 위생관리 정책과 민∙관의 적극적인 참여가 함께 만들어낸 성과”라면서 “앞으로도 시민들이 어디서나 안심하고 외식을 즐길 수 있도록 안전한 외식 환경 조성과 위생 수준 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com 기자페이지 바로가기

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