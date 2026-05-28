이준 "IMF 때 父 사업 실패…바퀴벌레 들끓던 집에서 살아"

가수 겸 이준이 경제적으로 어려웠던 학창 시절을 떠올렸다.

27일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 이준이 출연해 유재석과 이야기를 나눴다.

27일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 가수 겸 배우 이준이 출연해 경제적으로 어려웠던 학창 시절을 고백했다. tvN 제공

이날 이준은 IMF 때 아버지의 사업 실패로 집안이 기울었다고 말했다. 그는 초등학교 6학년 때부터 아르바이트를 했다며 "제일 꼭대기 층 올라가서 뛰어 내려가면서 전단지를 붙였다"고 말했다.

이어 "급식이 나올 때 잔반들이 남으면 아까우니 싸가도 되는지 물어봤다. 검정색 비닐봉지에 담아가서 먹었다"며 "친구들이 보면 부끄럽지 않았냐고 질문하는데 전혀 그런 생각도 못했다. '내가 맛있는데 왜 부끄러워' 이런 마인드였다"고 회상했다.

또 "애들이 축구할 때 학교에 빈 땅이 보여서 교장 선생님한테 '땅을 좀 내달라'고 했다"며 "거기에서 가지를 키우고 교실에서는 콩나물을 키워 집에 가서 반찬 해 먹었다. 공을 만져본 기억이 없다"고 전해 안타까움을 자아냈다.

이준은 "원래 가족이 각방을 썼는데 갑자기 작은 방에서 함께 살았다. 체감이 '우리 집이 어려워지고 있구나' 이런 게 아니라 정신 똑바로 차려야 한다고 생각했다"고 털어놨다.

그러면서 "제가 공부를 잘하지 못했다. 공부로는 경쟁력이 없다고 생각해 내가 할 수 있는 것을 찾아보다가 남자 무용과가 있더라. 연극영화학과 전과를 해서 배우가 되어야겠다는 목표를 세우게 됐다"고 설명했다

이준은 예고를 다니던 시절 집안이 가장 어려웠다고 털어놨다. 특히 집안 곳곳에 바퀴벌레가 들끓었다고.

그는 "그 당시 베개 밑에, 자고 있으면 옆으로 바퀴벌레가 지나갔다. 심했던 것은 양치를 하려고 화장실에 들어갔는데 칫솔모에 바퀴벌레가 있더라 그 당시에는 그게 너무 싫었는데 털고 닦게 된다"고 말했다.

이어 "앞날이 너무 불안했고, 집도 어려워서 목표가 '어떤 직업으로 성공하겠다'가 아니라 깨끗한 집에서 사는 것이었다"며 "다른 친구들처럼 똑같이 스텝을 걸으면 뒤처질 수도 있겠다고 생각해서 모험을 걸어봐야겠다고 생각했다"고 밝혔다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지