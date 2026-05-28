부산서 도시철도 무임손실 ‘국가 책임’ 릴레이 응원 전개

부산지역 공공기관과 시민단체가 도시철도 무임승차에 따른 국비지원을 촉구하는 릴레이 캠페인을 펼쳤다.

28일 부산교통공사에 따르면 부산교통공사를 비롯한 부산도시공사, 부산관광공사, 부산시설공단, 부산환경공단 등 부산시 산하 5개 공사·공단과 부산경실련, 부산YMCA, 부산YWCA가 ‘무임손실 국비지원 법제화’ 촉구를 위한 릴레이 캠페인에 동참했다.

이병진 부산교통공사 사장(왼쪽 위에서부터)을 비롯한 부산시 산하 5개 공사·공단 대표와 부산경실련·부산YMCA·부산YWCA 관계자가 도시철도 ‘무임손실 국비지원 법제화’ 촉구를 위한 릴레이 캠페인을 벌이고 있다. 부산교통공사 제공

지난해 부산도시철도의 무임승객 비율이 전국 최고 수준인 35%를 기록하면서 부산교통공사의 무임손실 규모는 1854억원에 이른다. 이는 고령화가 빠르게 진행되는 부산지역 특성상 도시철도 무임손실 부담이 갈수록 커지고 있다는 것을 단적으로 보여준다.

공사는 전국 6개 도시철도 운영기관과 함께 무임손실 국비지원 법제화를 위한 공동 대응을 이어가고 있다. 지난달 27일 열린 국회 청원심사소위원회에서 ‘도시철도 무임손실 국비보전 법제화 촉구 청원’의 국토교통위원회 교통법안심사소위원회 회부가 결정됐다. 해당 청원이 국민 5만2186명의 동의를 얻은 지 5개월 만의 성과다.

공사는 또 지난 11일 국회 입법조사처장을 만나 법제화를 위한 정책 조언을 구한데 이어, 18일부터 지속가능한 무임수송제도 대안 마련을 위해 6개 기관 공동으로 연구용역에 착수했다. 연구 결과는 국회 심사 과정에서 핵심 근거로 활용할 계획이다.

이병진 부산교통공사 사장은 “이번 릴레이 응원은 도시철도 무임손실 국비지원 필요성에 대한 공감대가 지역사회로 확산되고 있음을 보여준다”며 “무임손실이 누적되면서 안전 투자 부담으로 이어지기 때문에 국가 책임에 기반한 제도 개선과 재정 지원이 절실하다”고 강조했다.

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