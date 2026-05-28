아사다 마오 "코치는 새로운 도전…인생에서 가장 큰 기쁨"

김연아 라이벌로 유명한 일본의 아사다 마오(35세)가 코치로서 새로운 출발선에 선 소감을 전했다.

지난 27일 아사다는 일본 도쿄에서 열린 한 화장품 브랜드 신제품 발표회에 참석해 "지도자는 내게 진실로 새로운 도전이다. 스스로도 지금의 삶이 굉장히 새롭게 느껴진다"고 솔직한 심경을 털어놓았다.

현역 시절 김연아와 아사다 마오의 모습. 뉴시스

또한 "전국 각지에서 (내가 몸담은) 아카데미를 찾아온 아이들이 매일 힘든 훈련을 이겨내고, 대회에서 우승하거나 신기술을 성공시키는 순간을 함께 느낄 수 있다는 게 지금 내 인생에서 가장 큰 기쁨"이라고 말하며 선수가 아닌 지도자만의 시선을 전하기도 했다.

한편 아사다 마오는 2010년 벤쿠버 동계올림픽 여자 싱글 은메달리스트로 지난해 6월 자신의 SNS를 통해 2017년 4월 현역 은퇴 후 8년 만에 지도자 데뷔를 알렸다.

그녀는 오는 8월부터 본격적인 피겨스케이팅 코치로서 기노시타 그룹에서 설립한 '기노시타 마오 아카데미'에서 활동을 시작할 예정이다.

<뉴시스>

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