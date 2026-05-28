“작업실비에 용돈까지 주는데”…김지선, 명품 입는 아들에 ‘한숨’

개그우먼 김지선이 자녀들의 경제적 독립에 대한 현실적인 고민을 털어놨다.

최근 유튜브 채널 ‘김지선 김효진의 그래쪄’에는 ‘아들이 집을 안 나가요’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서는 취업 준비를 이유로 아르바이트도 하지 않은 채 부모에게 의지하며 생활하는 자녀의 사연이 소개됐다.

유튜브 채널 ‘김지선 김효진의 그래쪄’ 캡처

김지선은 사연에 공감하며 “나도 오늘 아침 아들에게 ‘이제 아르바이트해야 하지 않겠냐’고 이야기했다”고 말했다. 그는 “현재 아들 작업실 비용을 내가 매달 내주고 있고 용돈도 주고 있다”고 밝혔다.

이어 “어느 날 보니 몽클레어 점퍼를 입고 있더라. 그래서 가짜냐고 물었더니 돈 모아서 샀다고 했다”며 “그래서 ‘그 돈으로 작업실 비용부터 내야 하는 거 아니냐. 지금 명품 입을 상황이냐’고 했다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘김지선 김효진의 그래쪄’ 캡처

함께 출연한 개그우먼 김효진은 “지금 40~50대 부모 세대가 가장 힘든 세대 같다”며 “위로는 부모님을 모셔야 하고 아래로는 성인이 된 자녀들까지 책임져야 한다”고 공감했다.

이에 김지선은 “부모님은 외면할 수 없는데 밑으로는 또 자녀들을 챙겨야 하니 힘들다”며 “캥거루족 자녀들을 빨리 독립시켜야 한다. 우리 노후를 위해서라도 자립이 필요하다”고 강조했다.

또한 “예전에 아이들에게 대학까지만 지원해주고 독립시킨다고 미리 말했어야 했다”며 뒤늦게 후회하기도 했다. 그는 군 복무 중인 큰아들을 언급하며 “전역 후에는 대학 졸업 때까지만 지원하고 이후에는 꼭 독립하라고 이야기할 생각”이라고 말했다.

유튜브 채널 ‘김지선 김효진의 그래쪄’ 캡처

김지선은 “내게 비싼 걸 해주는 건 바라지 않는다. 나에게 손 벌리지 않고 스스로 자립만 해도 엄마로서 역할은 다한 것 같다”고 덧붙였다.

한편 김지선은 2003년 비연예인과 결혼했으며 슬하에 3남 1녀를 두고 있다. 둘째 아들은 래퍼로 활동 중인 것으로 알려졌다.

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