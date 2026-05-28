심은진, 시험관 실패 딛고 재도전 "올해까지 시도한다"

그룹 베이비복스 출신 배우 심은진이 2세 계획을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '짠자매 크로스'에는 '과연 이희진은 결혼할 수 있을까? 소름 돋는 결과'라는 제목의 영상이 게재됐다.

그룹 베이비복스 출신 배우 심은진. 유튜브 채널 '찐자매크로스' 화면 캡처

영상에서 심은진은 자신이 출연한 뮤지컬 분장 스태프에게 타로점을 봤다. 심은진은 "지금 시험관 중이니까 제 인생에도 아기가 있는지 궁금하다"고 물었다.

심은진이 뽑은 카드를 본 스태프는 "여기는 가을쯤에 잘 안되는 경우가 있다"고 조심스레 말했다.

이에 심은진이 "올해 겨울까지 임신 시도를 할 거다. 그러면 가을에는 임신이 안 돼도 겨울에는 상관없는 카드냐"고 묻자 스태프는 "좋은 결과가 있을 것으로 나온다"고 풀이했다.

심은진은 "6월부터 다시 시작할 거니까 가을에는 안 될 수 있다. 어쨌든 올해까지는 해보기로 했으니까. 이게 임신이 아예 안 되는 건 아니라고 한다. 내가 포기만 안 하면 안 되지 않는다"고 말했다.

스태프 역시 "타로에 더 열심히 하려고 하신다고 나온다. 기존에 했던 게 실패를 하고 나서 다른 프로세스를 시도해 보실 것 같다. 그게 성공한다고 나온다"고 전했다.

심은진은 또 "자연 임신은 확률이 2~3%라고 했다. 약이 진짜 많고, 맞는 주사도 다 다르다"며 새로운 시도로 임신에 성공할 수 있을지 기대감을 드러냈다.

이를 들은 이희진은 나 조카 생겨. 행복해"라고 말해 웃음을 자아냈고, 스태프는 "그중에서도 될 수 있다. 사람들 로또도 맞는다"며 심은진을 응원했다.

심은진은 2021년 배우 전승빈과 결혼했다. 그는 다수의 예능 프로그램에 출연해 시험관 시술에 도전했지만 5번 실패했다고 밝혀 안타까움을 자아낸 바 있다.

<뉴시스>

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