김남일, 아내 김보민 폭로에 "입 뻥끗하면 아나운서 끝"

전 축구선수 김남일·김보민 KBS 아나운서 부부가 거침없는 입담을 드러낸다.

28일 오후 공개되는 틱톡 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 2회에서는 '축구 선수 부부의 세계'를 주제로 김남일·김보민 부부가 출연한다.

축구스타 김남일·김보민 부부. 틱톡 티키티키 타카타카 토크토크쇼

이날 김보민은 "김남일의 사랑꾼 이미지는 만들어진 이미지"라며 "어느 날 방송에 나갔는데 사랑꾼으로 포장돼 있더라"라고 폭로한다.

이에 김남일은 "제가 입만 뻥끗하면 아나운서 생활 끝날 수 있다"고 응수한다.

내조와 외조 중 어떤 것이 더 힘든지 이야기를 나누던 중에도 두 사람의 설전은 이어진다.

김보민의 발언에 김남일이 끼어들며 옥신각신하자 안정환은 "진짜 부부싸움 하는 식으로 하시면 안 된다"고 말해 웃음을 안긴다.

김보민은 자신의 내조 가치를 손흥민의 연봉인 약 180억원에 비유하기도 한다.

또 최고의 자리에서 내려오고 싶었다는 김남일에게 "그때도 최고는 아니었잖아"라고 돌직구를 날린다. 김남일의 2010 남아공 월드컵 나이지리아전 실책도 언급된다.

<뉴시스>

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