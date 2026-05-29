엘리하이, ‘2026 하이쌤 오디션’ 예선 합격자 발표

메가스터디교육이 운영하는 초등 온라인 교육 브랜드 엘리하이(2025 한국소비자평가 초등온라인교육 부문 1위 선정)가 ‘2026 하이쌤 오디션’ 예선 합격자를 발표했다.

‘2026 하이쌤 오디션’은 초등 온라인 교육 업계 최초로 학생이 강사 선발 과정에 직접 참여하는 방식으로 기획됐다는 것이 회사 측 설명이다. 실제 초등학생 수강생이 직접 참여하는 본선 투표를 통해 강사의 전달력과 소통 역량, 흥미 유발 능력 등을 평가하는 것이 특징이다.

예선 합격자를 대상으로 본선 진출을 위한 시범 강의 촬영 및 안내가 순차적으로 진행될 예정이다. 이후 본선 투표는 오는 6월 29일(월)부터 7월 12일(일)까지 진행되며, 투표 결과는 최종 심사에 40% 반영된다.

오디션 총상금 규모는 2,000만 원이다. ▲대상 1,000만 원 ▲최우수상 500만 원 ▲우수상 300만 원이 수여되며, 내부 심사를 통해 선정되는 ▲특별상 200만 원은 중복 수상도 가능하다.

엘리하이 관계자는 “이번 오디션은 학생들이 직접 자신의 학습 스타일과 눈높이에 맞는 선생님을 선택한다는 점에서 의미가 크다”며 “6월 29일부터 진행되는 본선 투표에도 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 전했다.

한편, 엘리하이는 신규 회원을 대상으로 10일 무료 체험 서비스를 진행 중이다. 무료 체험을 통해 전 학년 전 과목 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있으며, 체험 시 누적 발행 50만 부를 돌파했다는 ‘2026 개정판 초등 교육 지침서’를 받아볼 수 있다. 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

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