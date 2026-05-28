與 김영진 “朴 불러낸 국힘에 ‘남자 최순실’ 너무 많은 듯”

더불어민주당 김영진 의원은 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 정국에 등장해 국민의힘 후보들을 지원하는 박근혜 전 대통령을 “최순실(개명 후 최서원)의 국정농단으로 탄핵과 파면을 받고 구속됐던 전례가 있는 대통령”이라고 혹평하며 “근래에 대구·경북(TK)나 국민의힘 내에 ‘남자 최순실’이 너무 많지 않은가 걱정이 든다”고 했다.

더불어민주당 김영진 의원. 연합뉴스

김 의원은 28일 SBS 라디오에서 “박 전 대통령에 대해 향수를 갖고 있는 사람도 있지만 민주주의 국가 대한민국에서 헌법과 법률에 의해 심판받았던 전직 대통령이 다시 정치에 개입하는 것 자체를 썩 좋게 생각하지 않는 분들도 좋아하는 사람에 비례해서 많을 것”이라며 이같이 밝혔다. 박 전 대통령의 유세 활동이 선거 국면에 변수로 작용할지에 대해선 “수도권 등 지역에 좋은 영향을 미치지 않을 것으로 본다”고 했다.

김 의원은 “(박 전 대통령의 등판에) TK 정도의 영향이 있겠지만 부산·울산·경남에서도 과연 박 전 대통령이 무슨 역할을 할 수 있는 것은 아니니 자중하고 건강을 위해서 댁에 있는 것이 당신과 국민들을 위해서 좋지 않을까 생각한다”면서 “(박 전 대통령이) 잘 걷지도 못하더라”며 “건강이 좋지 않은 박 전 대통령을 굳이 그 정책의 현장으로 불러낸 사람들이 과연 적정한가 생각이 든다”고 했다.

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