“양산·선글라스 챙기세요”…서울 낮 최고 28도 초여름 더위 [내일날씨]

금요일인 29일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 28도까지 오르며 초여름 날씨를 보이겠다. 출근길 중부와 서해안을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.

서울 종로구 광화문광장에서 시민이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

28일 기상청에 따르면 이날 늦은 밤부터 29일 아침 사이 인천·경기서부와 충남권, 충북 중·남부, 전라서해안과 전라권 내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 예상된다. 그 밖의 지역에서도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 14~19도, 낮 최고기온은 23~28도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 17도, 인천 17도, 수원 15도, 춘천 15도, 강릉 17도, 청주 16도, 대전 15도, 전주 16도, 광주 16도, 대구 17도, 부산 19도, 제주 18도다.

낮 기온은 서울 28도, 인천 27도, 수원 26도, 춘천 28도, 강릉 26도, 청주 27도, 대전 27도, 전주 26도, 광주 27도, 대구 27도, 부산 25도, 제주 24도다.

자외선 지수는 전국 대부분 지역에서 ‘높음’ 수준까지 치솟을 전망이다. 기상청은 한낮 야외 활동 시 모자와 선글라스 등을 착용하고, 자외선 차단제를 수시로 바르는 등 피부 보호에 신경 써야 한다고 당부했다.

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