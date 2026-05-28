박지현 "父, 식중독 치료 받다 위암 발견…가족 덕에 버텼다고"

배우 박지현이 위암 투병을 했던 아버지를 떠올렸다.

27일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 박지현이 게스트로 출연했다.

이날 박지현은 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'에서 말기암 환자를 연기하기 위해 의사인 아버지에게 자문받았던 사연을 밝혔다.

그는 "아버지가 의사라 작품 준비 과정에서 의학적인 자문을 많이 구했다"며 "'재벌집 막내아들' 공개 당시 아버지가 암에 걸리셨다"고 말했다.

이어 "'재벌집 막내아들' 시청률이 점점 오르던 때 동생한테 전화가 왔다. 식중독 때문에 위쪽에 고름이 발견됐는데, 그게 너무 커서 대학병원에 입원한 김에 다른 검사를 진행했더니 암이 발견됐다고 하더라"고 설명했다.

그러면서 "그때부터 점점 더 안 좋아지셨는데 '하나를 나에게 주고 하나를 빼앗아 가려고 하는구나'라는 생각이 들었다"며 "계속 아버지가 아프셨기 때문에 마음이 많이 불편했다"고 털어놨다.

박지현은 '은중과 상연'을 촬영하며 아버지를 많이 떠올렸다고 밝혔다.

그는 "대본을 받았을 때는 아버지가 많이 괜찮아진 상태였다"며 "아버지께 '그 정도의 아픔은 어떤 아픔이냐'고 물어봤는데 '가족이 아니었다면 죽고 싶었다'는 말을 듣는 순간 상연이의 마음이 뭔지 알겠더라"고 말했다.

그러면서 "환자분들이 어떤 마음으로 고통을 버텨내는지 아버지께 그런 조언을 많이 구했다"고 덧붙였다.

박지현은 또 "아버지의 투병 생활을 보면서 어머니가 제일 힘드셨을 거다. 그 작품을 보면서도 너무 힘들어하시더라"며 "남편이 그런 걸 겪었는데 딸까지 그런 역할을 하니까 제 건강 걱정을 많이 하셨다"고 회상했다.

그는 "아버지가 아프신 동안 제가 연기적으로 그나마 성과를 보여드린 게 더 뿌듯하셨을 것 같다"며 "팬분들이 올린 게시글에 다 '좋아요'를 누르시는 걸 보고, 묵묵히 활발하게 활동하면서 좋은 모습 보여드리는 게 제가 할 수 있는 일이라고 생각했다"고 전했다.

<뉴시스>

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