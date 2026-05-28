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'에밀리, 파리에 가다' 배우 피에르 드니, 루게릭병으로 별세

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넷플릭스 인기 시리즈 '에밀리, 파리에 가다'에 출연했던 프랑스 배우 피에르 드니가 세상을 떠났다. 향년 69세.

27일(현지시간) 미 연예전문매체 할리우드 리포터와 데드라인 등은 드니가 근위축성 측삭경화증(ALS·루게릭병)을 앓던 중 지난 25일 별세했다고 보도했다.

프랑스 배우 피에르 드니. 배우 사회관계망서비스(SNS) 갈무리
프랑스 배우 피에르 드니. 배우 사회관계망서비스(SNS) 갈무리

드니의 유족은 성명을 내고 "피에르 드니가 갑작스럽고 심각한 근위축성 측삭경화증으로 인해 지난 25일 우리 곁을 떠나게 된 것을 발표하게 돼 무거운 마음"이라고 밝혔다.

드니는 1980년대 프랑스 연극 무대에서 배우로 데뷔한 후 드라마 '쥘리 레스코', '윈 팜 도뇌르' 등에 출연했다.

2017년부터 2023년까지 방송된 장수 TV드라마 '드맹 누 아파르티'(내일은 우리의 것)에 500회 넘게 출연하면서 프랑스 대중에게 친숙한 얼굴로 자리매김했다. 세상을 떠나기 전까지 그가 출연한 프랑스 영화·드라마는 100편이 넘는다.

글로벌 시청자에게 가장 유명한 출연작은 '에밀리, 파리에 가다'다.

드니는 이 시리즈 시즌3부터 등장하는 럭셔리 패션 재벌 JVMA 최고경영자(CEO) 루이 드 레옹 역을 연기했다.

미국 직장인 에밀리(릴리 콜린스)가 파리에서 일하면서 벌어지는 일을 담은 이 시리즈는 넷플릭스에서 32주간 영어 시리즈 10위 안에 오르며 큰 인기를 끌었다.

<연합>


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