도로 통제·KTX 차질… 수도권 출퇴근 혼란 [서소문 고가 붕괴사고]

서울 도심 교통의 핵심축인 서소문 고가차도 붕괴 여파로 27일 수도권 출퇴근길 곳곳에서 극심한 혼란이 빚어졌다. 서울역∼충정로 일대 도로 통제와 함께 전체 열차 운행률이 80.8% 수준에 그치면서 평소보다 출퇴근 시간이 두 배로 늘어나는 등 시민 불편이 잇따랐다.



경의선 서울역∼수색역 구간 전동열차와 서울역∼행신역 구간 KTX 운행이 전면 중단되면서 시민들은 대체 교통편을 찾아 나서야 했다. 광화문 일대로 출근하는 직장인 이모(38·경기 고양)씨는 “행신역∼서울역 구간 KTX 운행이 중단되면서 경의중앙선과 지하철을 갈아타고 출근했다”며 “평소 30분 남짓 걸리던 출근길이 승객이 한꺼번에 몰리면서 2배 가까이 늘어나 아침부터 진이 빠졌다”고 말했다.

서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 KTX와 일반열차 운행이 대거 중단·조정된 27일 서울 용산구 한강대로 서울역 대합실에서 한 시민이 알림판에 붙은 운행중지 열차 알림을 살펴보고 있다. 뉴스1

ITX-새마을과 ITX-마음의 모든 열차가 경기 수원역에서 출발하면서 수원역은 하루 종일 환승하려는 외지인들 발길이 이어졌다. 경기 성남에서 수원까지 왔다는 최모씨는 “KTX 운행이 원활치 않다고 해서 (전북) 익산까지 일반열차를 타려 한다”며 “복구가 앞당겨졌으면 한다”고 말했다.



강릉KTX 종착역이 서울역에서 청량리역으로 바뀌면서 지방으로 출장을 오가는 직장인들도 큰 불편을 겪었다. 홍모(44)씨는 “원주에서 KTX를 타고 서울역에서 내려 공항철도를 이용해 5분이면 공덕역에 도착했지만 오늘은 청량리역에서 내리다 보니 1시간 이상 걸렸다”고 토로했다.



대전역 현장 매표소 앞은 열차 운행 상황을 묻는 시민들로 인산인해를 이뤘다. 이날 서울 안과병원 진료를 예약했다는 김모(62)씨는 “급한 대로 서울역이나 수원역으로 가서 택시를 이용해야 할 거 같다”고 말했다.

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