용산구 “교과서 속 문화재 탐험 해볼까요”

서울 용산구가 초등학생들이 교과서 속 문화유산을 직접 보고 배우며 역사 감수성을 키울 수 있는 ‘2026 교과서 속 문화재 탐험’ 프로그램을 운영한다.



27일 구에 따르면 이번 프로그램은 5월부터 12월까지 지역 내 초등학교 6곳, 27개 학급, 학생 500여명을 대상으로 진행된다.



구는 올해 학교별 교육 진도와 학습 목적에 따라 체험 장소를 선택할 수 있도록 기존 국립중앙박물관 방문 프로그램에 전쟁기념관 프로그램을 새롭게 추가했다. 국립중앙박물관 프로그램은 1·2안으로 나뉘어 운영된다. 조선 시대를 중심으로 건국과 제도, 사람들의 삶과 대외 관계 등을 살펴보는 과정과 주먹도끼·빗살무늬토기·신라금관 등 대표 유물을 관람하는 과정으로 구성됐다. 전쟁기념관에서는 삼국시대부터 고려·조선에 이르는 전쟁의 역사와 관련 유물을 중심으로 체험형 역사교육이 진행된다.



교육의 질을 높이기 위한 운영 방식 개선도 이뤄졌다. 기존에는 학급당 강사 1명이 배치됐지만, 올해부터는 학급 인원이 15명을 넘을 경우 강사 2명을 배치해 보다 세밀한 설명과 안전한 현장 지도가 가능하도록 했다. 또 학생들의 원활한 이동과 학습 집중도를 높이기 위해 전세버스와 무선 수신기(가이드 시스템)도 지원한다.

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