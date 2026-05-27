“나무호, 이란산 대함미사일에 피격”…정부, 기술분석 결과 발표

정부가 호르무즈해협에서 한국 선박 HMM 나무호를 타격한 주체가 이란이라고 사실상 지목했다. 박윤주 외교부 제1차관은 27일 오후 “기술 분석 결과 (나무호를 타격한 것은) 이란에서 개발된 누르(Noor) 계열 대함미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다”고 말했다. 박 차관은 나무호에서 발견된 비행체 엔진, 탄두, 폭약 등을 조사한 결과라고 설명했다.

비행체 타격으로 훼손된 나무호 선미 외판 모습. 외교부 제공

조사 결과에 따르면 나무호는 두 차례 비행체 공격을 받았다. 첫 번째 탄두는 폭발하지 않았고, 두 번째 탄두는 기폭됐다. 불발탄으로 추정되는 첫 번째 탄두에서도 고폭화약 물질이 확인됐다. 비행체 탄두 형상은 이란 누르 대함미사일 또는 개량형인 카데르(Qader)와 유사했고, 부품에서는 이란 제조사의 각인이 확인됐다. 엔진 역시 이란산 터보제트 엔진과 유사한 것으로 나타났다. 국방과학연구소(ADD) 분석 결과 이란산 톨루에4 엔진의 특징적인 부분도 확인됐다. 기체 잔해는 누르 대함미사일과 동일한 하늘색 계열 도장으로 칠해져 있었다. 회로기판 잔해물은 생산 시점이 20∼30년 전으로 추정돼 카데르보다 구형인 누르 계열일 가능성이 높은 것으로 분석됐다.

정부는 호르무즈해협에서 이 같은 무력을 행사할 수 있는 주체가 이란 외에는 마땅치 않다는 점에도 주목했다. 나무호는 피격 당시 호르무즈해협 내측 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 선미를 이란 방향으로 향한 채 정박 중이었고, 미사일 역시 이란 쪽에서 배의 선미 방향으로 날아와 명중한 것으로 조사됐다. 국방부는 당시 나무호와 이란 본토 간 거리가 90∼100㎞였던 점을 고려하면 미사일 비행시간은 6∼7분이었을 것으로 추정했다. 또 미사일이 종말 단계에서 별다른 기동 없이 사전에 설정된 고도로 비행했고, 두 발이 연속 발사된 점 등을 토대로 일정 수준의 공격 의도가 있었던 것으로 보고 있다. 다만 박 차관은 이란의 고의성 여부에 대해서는 “확정하기가 매우 어렵다”며 “상대측이 인정하지 않는 한 고의성을 파악하는 것은 굉장히 어렵다”고 말했다.

선명한 제조사 각인 정부는 27일 박윤주 외교부 1차관 브리핑을 통해 호르무즈해협의 한국 선박 HMM 나무호를 타격한 주체가 이란이라고 사실상 지목했다. 박 차관은 이날 조사 결과를 발표하면서 “탄두의 형태, 기체 잔해물 색상 등을 토대로 이란에서 개발한 누르 계열 대함미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다”고 말했다. 사진은 외교부가 공개한 HMM 나무호를 타격한 비행체의 제조사 각인(왼쪽)이 찍힌 구성품과 비행체에 탑재된 탄두(오른쪽)의 모습. 외교부 제공

박 차관은 공격 주체를 이란이라고 직접 특정하지는 않았지만 “여러 증거가 이란으로 향하고 있다”며 “주한이란대사를 초치해 조사 결과를 설명하고, 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치와 사과를 요구할 것”이라고 밝혔다. 이에 대해 이날 외교부로 초치된 사이드 쿠제치 주한이란대사는 “절대 개입한 게 없다”며 사건 관련성을 부인했다.

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