박희정·박승호, ‘법정TV토론회 불참’ 박용선 국힘 포항시장 후보 맹비난… “후보 즉각 사퇴하라” [6·3의 선택]

경북지역 기초단체장 선거 후보자 TV 토론회를 앞두고 국민의힘 공천을 받은 후보가 돌연 불참하면서 지역 정가에 큰 파장을 불러일으키고 있다.

27일 각 후보 선거캠프에 따르면 박용선 국민의힘 포항시장 후보는 이날 오후 5시 10분부터 포항MBC에서 열린 포항시장선거 후보자토론회에 참석하지 않았다.

박용선 국민의힘 경북 포항시장 후보. 박용선 후보 선거캠프 제공

박 후보는 토론회에서 다른 참가 후보들이 일방적인 공세를 펼칠 것을 우려해 불참한 것으로 알려졌다.

이로써 6·3 지방선거를 앞두고 시민들은 포항시장 선거 후보자 모두가 참여한 공개 토론회를 볼 수 없게 됐다.

후보자 토론회는 공직선거법에 따라 선거방송토론위원회가 주관하고 각 방송사가 중계를 주관한다. 정당한 사유 없이 불참할 경우 1000만원 이하의 과태료가 부과된다.

이에 상대 후보들은 즉각 반발했다.

더불어민주당 박희정 후보가 27일 오후 5시10분 포항MBC에서 열린 후보자 TV 토론회에서 자신의 공약을 밝히고 있다.

더불어민주당 박희정 후보는 “법정 TV토론회는 후보의 선택 행사가 아닌 정책·비전·자질을 직접 비교할 수 있도록 마련된 공식 검증 절차”라며 “포항시민을 존중한다면 공개적이고 공정한 검증의 장을 피하지 말았어야 했다”고 맹비난했다.

무소속 박승호 후보도 성명서를 내고 “박용선 후보는 토론회를 불과 30분 앞두고 일방적으로 불참을 통보했다”며 “많은 시민과 언론, 선거 관계자들이 준비하고 기다린 상황에서 마지막 순간 불참을 통보한 것은 공적 책임감을 보여주지 못한 처사”라고 직격탄을 날렸다.

양만재 포항지역사회복지연구소장은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "시장이 되겠다는 공직 후보자에게 있어 유권자인 시민과의 약속은 목숨만큼이나 귀중하게 여겨야 할 엄중한 책무이다"며 "하지만 국힘 박용선 포항시장 후보는 선거의 가장 기본이자 핵심적인 무대인 ‘법정 TV 토론’을 몇 시간을 앞두고 돌연 거부하며 포항시민들과의 약속을 무참히 깨뜨렸다"고 비난의 수위를 높였다.

무소속 박승호 후보가 27일 오후 5시10분 포항MBC에서 열린 후보자 TV 토론회에서 자신의 공약을 밝히고 있다.

또 "과연 이런 무책임하고 오만한 행보를 보이는 후보가 50만 포항시정을 이끌 자격이 있는지, 포항시민들은 분노와 의구심을 감출 수 없다"며 "박용선 후보는 이미 포항시장으로서의 자격을 스스로 상실했다"고 덧붙였다.

이와 관련, 박용선 후보 캠프는 “최근 상대 후보들의 마타도어 선거가 도를 넘어 선거를 진흙탕으로 몰아 넣어 후보에게 불참을 강력히 요구했다”며 “토론회를 통해 전달하지 못한 정책과 공약은 앞으로 더 적극적으로 알리도록 하겠다”고 해명했다.

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